«160 самолётов Ф-16 и британский флот» – Зеленский выдвинул встречные требования США

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 675
 
Дзен, Политика, Украина


Киев готов обсуждать с США только своё членство в НАТО и присутствие западных войск на территории Украины. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев готов обсуждать с США только своё членство в НАТО и присутствие западных войск...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я не вижу, что у США есть готовый план. Я передал президенту Трампу, что мы готовы в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своей сраны, и видим, откуда самые большие риски.

Мы готовы говорить обо всём – мы в НАТО, или НАТО в нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Но мы хотим действовать согласно международному праву, и с точки зрения страхов всего мира о возвращении Путина», – сказал Зеленский.

Однако он пожаловался, что Трамп не готов говорить о вступлении Украины в НАТО.

«Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими. Они считают, что НАТО в Конституции Украины является главной причиной оккупации Украины.

Мы хотим быть в НАТО из-за гарантий безопасности. Я считаю, это самый дешёвый вариант для всех, если будет натовская армия, и если это поддержат все союзники. Для нас – точно дешевле.

Разумеется, одно из условий – территориальная целостность. Мы никогда юридически не признаем эти территории русскими. Это красные линии, потому что это Конституция и суверенитет, это может решать только народ Украины», – сказал просроченный.

«Готовы ли мы на европейский контингент? Мы готовы даже на контингент, который состоит исключительно из украинцев. Вопрос в оснащении. Если у нас будет 150-160 самолётов Ф-16, если 25+ систем «Пэтриот», то зачем нам американские команды.

А США нужны как союзник, для политической поддержки. А если мы говорим о контингенте – иностранцев нужно 110 тысяч. Желательно, чтобы британцы были на море», – разошелся криворожский клоун.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить