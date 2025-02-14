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Киев готов обсуждать с США только своё членство в НАТО и присутствие западных войск на территории Украины. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу, что у США есть готовый план. Я передал президенту Трампу, что мы готовы в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своей сраны, и видим, откуда самые большие риски. Мы готовы говорить обо всём – мы в НАТО, или НАТО в нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Но мы хотим действовать согласно международному праву, и с точки зрения страхов всего мира о возвращении Путина», – сказал Зеленский.

Однако он пожаловался, что Трамп не готов говорить о вступлении Украины в НАТО.

«Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими. Они считают, что НАТО в Конституции Украины является главной причиной оккупации Украины. Мы хотим быть в НАТО из-за гарантий безопасности. Я считаю, это самый дешёвый вариант для всех, если будет натовская армия, и если это поддержат все союзники. Для нас – точно дешевле. Разумеется, одно из условий – территориальная целостность. Мы никогда юридически не признаем эти территории русскими. Это красные линии, потому что это Конституция и суверенитет, это может решать только народ Украины», – сказал просроченный.