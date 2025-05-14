17-й пакет санкций ЕС против России: новый уровень блефа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как сообщает AFP, сегодня ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России, в который войдут новые ограничения против «теневого флота» танкеров. перевозящих российскую нефть, в также коснутся физлиц и организаций, которые, по мнению ЕС помогают Москве обходить энергетические ограничения.

В пакет вошел запрет на обслуживание в портах ЕС ещё 98 танкеров. Общее число судов «теневого флота» по данным западных разведок достигает 250.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как сообщает Euractiv, послы Венгрии и Словакии поддержали 17-й пакет санкций против России из-за его «относительной слабости», хотя ранее обещали надожить на новые ограничения вето.

При этом, комментируя новый пакет, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил на BFM-TV, что США и европейцы должны «готовиться к введению еще более разрушительных санкций», чтобы заставить Россию прекратить войну на Украине. Он сослался на проект санкций авторства американского республиканского сенатора Линдси Грэма.

Барро сказал, что в четверг встретится в Турции с Линдси Грэмом, «который разработал пакет чрезвычайно мощных санкций, включая 500-процентные пошлины на импорт российской нефти и 500-процентные пошлины на страны, которые сегодня продолжают импортировать российскую нефть».

«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, и закрыть кран таким образом — это способ взять Россию за горло. Но «нужно идти дальше, потому что эти массивные санкции еще не удержали Владимира Путина от продолжения агрессивной войны против Украины», — посетовал Барро.

Министр предложил подумать над такими санкциями, «которые могли бы раз и навсегда задушить российскую экономику» – «Я надеюсь, что Европа, в свою очередь, сможет ввести санкции в отношении углеводородов», — добавил министр.

При этом, анализируя новые санкции и их последствия, Reuters пишет: в ЕС считают, что они могут оказаться неэффективными из-за отсутствия единства среди стран-членов.

«Новые масштабные санкции, которыми лидеры ЕС пригрозили Москве в случае отказа пути от прекращения огня в Украине, сталкиваются с серьезными политическими преградами и требуют координации с США для реализации. стран-членов по новым ограничительным мерам», – говорится в публикации.

Собеседники Reuters подчеркивают, что резкие заявления со стороны ЕС о новых санкциях могут обернуться репутационными потерями, если не будут подкреплены реальными действиями.

«Вы держите санкции на столе как рычаг давления, но если выдвигаете ультиматум, не имея возможности реализовать его, это выглядит несерьезно», — пояснил один из дипломатов.

Он добавил, что на уровне Евросоюза нет единства даже относительно базовых ограничительных мер.