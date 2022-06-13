18 июня в Кишинёве могут вспыхнуть уличные битвы геев с натуралами

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Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан не подписал разрешение на проведение парада ЛГБТ в столице Молдовы.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб примарии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я уже говорил, ЛГБТ-парад пусть проводят у себя дома те, кто этого хочет. Я не подписал разрешение на проведение шествия, и не буду его подписывать. Более того, я написал отказ. Я беру на себя ответственность. Меня могут критиковать и называть разными словам представители ПДС, которые так усердно защищают их в соцсетях. Это моя позиция и позиция моих коллег. Такова позиция многих граждан, которые этого не хотят. Что на самом деле подразумевает этот парад? Что мы продвигаем? Мы не нарушаем ничьих прав на труд, образование, все имеют равные права. Но такие парады приводят к расколу в обществе, хаосу на улицах во время их проведения. Дети не должны видеть такие вещи», – заявил Чебан.

Свое решение он анонсировал еще 31 мая в американской соцсети, однако пост был мгновенно удален, потому что «нарушал политику против языка вражды».

Депутаты правящей партии PAS тут же «ассиметрично» обвинили кишинёвского мэра в том, что он знал о незаконных контрактах на покупку продуктов питания для школ и детских садов в столице.

Однако угрозы не подействовали. Инициативу Чебана поддерживает Православная церковь Молдовы. Она призывает к отмене гей-парадов и в других молдавских городах. Епископ Фалештский и Бельцкий Маркел призвал христиан своей епархии 19 июня в Бельцах выступить с протестом против марша, запланированного ЛГБТ-сообществом в этом населенном пункте.

«Самые бессовестные грешники, содомиты, хотят устроить свой позорный парад в нашем городе. Во имя сохранения чистоты наших душ и душ наших детей, я призываю вас собраться на Соборной площади, чтобы противостоять этому бесстыдству. В этот день никто не должен остаться равнодушным или бездействовать, иначе он станет соучастником празднования этого греха», — заявил Маркел.

Однако ЛГБТ сообщество собирается провести свой фестиваль «Moldova Pride» без всяких разрешений. Он будет уже 21-м. В субботу 18 июня в здании Дома писателей состоится Прайд-парк. В его рамках пройдет фотовыставка, мастер-класс по сторителлингу на румынском и русском языках, выступление музыкальных коллективов, в том числе благотворительный концерт группы из Одессы «Колiр». В воскресенье, 19 июня, мероприятие по традиции завершится Маршем солидарности.

Общественность к фестивалю начали готовить с начала июня. Многие заметили, что в День защиты детей на мероприятиях доминировало радужное оформление. Но перековать молдаван пока не удалось. Народное собрание Гагаузии (автономия в составе Молдовы) приняло постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери). Стоит ожидать протесты и в Кишиневе.

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги. Вдохновившись примером кураторов, Молдова назначила послом в США Виорела Урсу, который является открытым гомосексуалистом. А депутат правящей партии Михай Попшой пообещал рассмотреть возможность вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.