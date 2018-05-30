|385 просмотров
18 мигрантов из Турции и Ирака не смогли попасть в ЕС через Львовщину
Мостисские пограничники во Львовской области, вблизи границы, задержали группу нелегалов: шестнадцать граждан Ирака и двух турков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
“В ночь на среду, сотрудники Госпогранслужбы задержали 18 нелегальных мигрантов. Группа пыталась незаконно пересечь границу. Группу нелегалов, среди которых были женщины и дети, задержали пограничники отдела “Смильница”. О появлении в пограничье неизвестных азиатской внешности, которые двигались в сторону границы, пограничники отдела “Смильница” Мостиского отрядения узнали заблаговременно. Сразу на место выехала группа реагирования, а участок границы был усилен дополнительными нарядами”, – сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного загона.
Во время поисковых мероприятий пограничники обнаружили 18 человек. В большинстве задержанных отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность. Выяснилось, что 16 нелегалов являются гражданами Ирака, а 2 – гражданами Турции. Среди мигрантов были 4 женщины и 2 детей.
Проводятся необходимые мероприятия и устанавливаются все обстоятельства их незаконного путешествия.
Метки: ЕС, нелегалы, украинские пограничники
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.