30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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18 мигрантов из Турции и Ирака не смогли попасть в ЕС через Львовщину

Мостисские пограничники во Львовской области, вблизи границы, задержали группу нелегалов: шестнадцать граждан Ирака и двух турков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.

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“В ночь на среду, сотрудники Госпогранслужбы задержали 18 нелегальных мигрантов. Группа пыталась незаконно пересечь границу. Группу нелегалов, среди которых были женщины и дети, задержали пограничники отдела “Смильница”. О появлении в пограничье неизвестных азиатской внешности, которые двигались в сторону границы, пограничники отдела “Смильница” Мостиского отрядения узнали заблаговременно. Сразу на место выехала группа реагирования, а участок границы был усилен дополнительными нарядами”, – сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного загона.

Во время поисковых мероприятий пограничники обнаружили 18 человек. В большинстве задержанных отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность. Выяснилось, что 16 нелегалов являются гражданами Ирака, а 2 – гражданами Турции. Среди мигрантов были 4 женщины и 2 детей.



Проводятся необходимые мероприятия и устанавливаются все обстоятельства их незаконного путешествия.