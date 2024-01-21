18 погибших: ВСУ расстреляли НАТОвской артиллерией российский город

Вадим Москаленко.  
21.01.2024 13:50
  (Мск) , Донецк
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ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм, Украина


ВСУ нанесли террористический удар, обстреляв из НАТОвской артиллерии торговые ряды в Куйбышевском районе Донецка. Это произошло в воскресение в 10 часов утра – когда на рынке наиболее многолюдно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент известно о 18 погибших и 13 раненых. На месте работают оперативные службы, информация о жертвах продолжает поступать и уточняется, ведётся поиск фрагментов вооружения.

ВСУ нанесли террористический удар, обстреляв из НАТОвской артиллерии торговые ряды в Куйбышевском районе Донецка....

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Снаряды упали в микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины. Среди жертв обычные покупатели и продавцы. Люди шли за покупками и погибли прямо на пороге магазинов. Следом за первым прилетом, как рассказал местный житель, на них обрушилось еще два. Также под обстрел попал двор многоэтажки, где тоже погибли люди.

По информации СЦКК, украинские нацисты били 155-мм артиллерией из населённого пункта Кураховка.

Отметим, сегодня в том же Куйбышевском районе БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. Как сообщил глава города Алексей Кулемзин, ранен экскаваторщик, экскаватор сгорел.

Украинские тг-каналы отозвались на трагедию ожидаемо: «фейки русни», «на кого это рассчитано».

«Но смотрят они на трагедию через свою же призму – организовать фейк или постановку, чтобы выпросить оружие и деньги у хозяев. Вот тут кардинальная разница подходов – у России за пределами нет «хозяев», – комментирует посол по особым поручениям МИД России, экс-советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

Донецкий фотограф Денис Григорюк поясняет, что и этот удар Киев обернет в свою пользу.

«После будут жаловаться и рассказывать о страданиях украинского народа, попрошайничать и выпрашивать себе преференции, рассказывать о том, как «опасно быть украинцев в 21 веке». Опасно быть военным преступником, убивающим мирное население все 10 лет боевых действий. Но эти сволочи вновь будут подменять понятия, чтобы в глазах неосведомленных оставаться «жертвами», а не преступниками», – пишет Григорюк в своём тг-канале.

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