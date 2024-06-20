180-килограмовую тушу украинского спикера тащат на саммит НАТО

Вадим Москаленко.  
20.06.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Польша и прибалтийские страны работают над тем, чтобы на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне выступил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Об этом на заседании Верховной рады заявил прибывший в Киев маршал польского Сейма Шимон Головня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша и прибалтийские страны работают над тем, чтобы на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне...

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«Скоро саммит НАТО в Вашингтоне. Мы договорились с председателями балтийских парламентов и с Русланом, что будем пытаться найти возможность для совместного действия, чтобы наш голос был ощутим, чтобы Украина имела своих спикеров в виде этой платформы, которую мы создали с Балтийскими странами. И надеюсь, когда нас есть четверо, пятеро, шестеро, нас будет еще лучше слышать, наш голос будет ощутим. А Руслан как испытанный друг в этой грозди является абсолютно первым», – пообещал польский маршал.

Ранее представители альянса заявляли, что вопрос о предоставлении Украине членства в НАТО на грядущем саммите рассматриваться не будет. Выступление Стефанчука будет, скорее, символическим жестом поддержки.

Украинский спикер известен своими огромными габаритами – он весит около 180 килограммов. Недавно Владимир Путин назвал его легитимным руководителем Украины в отличие от Владимира Зеленского, чей срок полномочий истек в мае, а новые выборы не объявляются под предлогом военного положения. Однако на Западе предпочитают закрывать глаза на сомнительный статус Зеленского, что было продемонстрировано на недавнем саммите в Швейцарии.

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