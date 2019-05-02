2 мая 2019: «Одесса — русский город!»

02.05.2019

Татьяна Геращенко, журналист, Одесса

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…Старик со слуховым аппаратом пробирался через толпу: «Дети, мне только бы услышать», – в оправдание он показывал на ухо.

На импровизированной трибуне из скамейки представительница «Совета матерей 2 мая» Виктория Мачулко тоже словно оправдывалась перед многосотенным собранием: «Микрофоны нам не разрешили, мегафон тоже…».

«Папа, ах, вот ты где! Ну почему же ты ушел без нас, и свет не выключил, и куртку не взял — ты же после инсульта», — перепуганная женщина ухватила деда под локоть, а за ней подтянулось и все его семейство, включая правнуков с букетами сирени.

«Я слышать это должен, пока живу, я боялся опоздать», — пояснял он.

Семьями, дворами, с детскими колясками, на костылях – Одесса вышла на Куликово поле, превратив вход в Дом профсоюзов в ковер из цветов. Вечная память… С трибуны вместо реквиема тихо неслась всегда душераздирающая Тема любви Нино Рота из фильма «Ромео и Джульетта», и Виктория зачитывала имена тех, кто зашел в Дом профсоюзов пять лет назад и больше не вышел.

Она говорила такие простые, но такие понятные каждому из собравшихся слова, от которых на глаза наворачивались слезы. «Слава Украине!», — перебивало ее голос унитазное журчание прямоходящих из остатков Правого сектора: «…но чуда не произошло», — горько заметила ведущая траурного митинга. Того чуда, которое после смерти близкого ждет каждый: «А вдруг сейчас раздастся телефонный звонок и это будет…». Не позвонили, не вернулись, не поженились, не дописали…

А мы все однажды так и не проснулись в своей стране. — Кристина Бежаницкая, — дрожал голос. — Слава Украине! — Вадим Негатуров. — Героям слава! — Вадим Папура. — Украина понад усэ!.. — А сейчас мы ставим запись событий, которые происходили здесь ровно пять лет назад, когда уже убивали людей, — и из динамика от смартфона понеслись крики — крики «Слава Украине!». Ничего не изменилось.

Пришедшие на Куликово поле провокаторы пытались всеми силами сорвать митинг-реквием, в открытую матерились, принесли красные шары, а на вопросы «Зачем?» хохотали и отвечали «Мы коммунисты, ждите сюрприза» или и того проще: «Запустим их и на ваших могилах» и «Это ваша кровь».

Но сотни одесситов просто вытеснили уродов своей массой. Толпа скандировала «Фашизм не пройдет!». В небо улетели черные шары и белые голуби (символы душ погибших — это пятилетняя традиция Одессы), люди скандировали «Одесса — русский город!».

Сотни людей, не боясь быть арестованными, несмотря на то, что ранее нацгвардейцы задержали мужчину в футболке с надписью «Севастополь» и флагом России, просто кричали, что кричится — от души. Ну, знаете, когда больно, «Мама» ведь кричат, даже если мама умерла, в детдоме тоже, невзирая на принятые хунтой законы.

За «водоразделом» из огромного количества силовиков — от Нацгвардии до т.н. Полиции диалога — начиналась сосем другая реальность: там недоумки из Уличного фронта жрали шашлыки, иллюстрируя свою любимую шутку про «шашлык из колорадов».

«Ну почему вы не остановите их?!», — эмоции брали верх и люди пытались воззвать к силовикам. Но кроме заученного изложения уровня второго класса «Мы здесь, чтобы не было беспорядков», иной реакции со стороны «стражей беспорядка» не наблюдалось.

Кстати, многие отметили небывалую вежливость полицейских на этот раз — сумки и карманы у входящих и правда без энтузиазма последних лет «шмонали». Однако сам факт пребывания на Куликовом поле наци-дегенератов, у которых на лицах и кепках с трезубцами все написано, говорил сам за себя — «мы вас не трогаем, значит, и эти, выразители внутриполитического курса государства, пусть и дальше на могилы плюют».

Кстати, и надпись «Геноцид», выведенную на Куликовом поле вечером 1 мая, предусмотрительно закрасили. Хотя это равносильно тому, что взять и почеркать историю болезни серийного убийцы — он от этого маньяком быть не перестанет.

А ощущения, вот так, из Одессы, изнутри, лично у меня… какие? Ни на что не надеюсь, ничего не жду. Пять лет исполнилось самому чудовищному преступлению современной истории. Думаю только, что однажды наши потомки раз и навсегда научатся отличать людей от нелюдей — здесь, в русской Одессе. Да будет так!