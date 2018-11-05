2 мая разделило Одессу бездонной пропастью – одесский журналист

05.11.2018, Одесса, Владимир Гладков

После пролившейся 2 мая 2014 года крови одесситов сторонникам и противникам Майдана договориться не получится.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» высказал одесский журналист Юрий Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2 мая конечно было противостояние и напряжение, раскол. Но все равно где-то оставалась мысль о том, что мы все равно договоримся. Мы все ходили в одни школы, учились в одних вузах, ходим на одни пляжи, мы договоримся. Теперь 2 мая и пролившаяся кровь – это бездонная пропасть, которая разделила город на две части», – резюмировал Ткачев.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал аналитическую статью о том, что ждет в будущем молодежь Одессы.