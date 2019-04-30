2 мая в Одессе опять превратят в гетто

30.04.2019, Одесса, Татьяна Геращенко

Одесситов пообещали «неотвратимо наказать» за участие в памятных акциях, и пропустить через «фильтрационные пункты».

Накануне годовщины чудовищной трагедии века — убийства и сожжения людей в Доме профсоюзов, полиция Одесской области выступила с весьма красноречивым заявлением.

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«2 мая в Одессе пройдут массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, произошедших в городе в 2014 году. В связи с этим просим граждан воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях общественно-политического характера, не нарушать общественный порядок и не провоцировать конфликтные ситуации, быть терпимыми и толерантными друг к другу. Помните, что нарушение действующего законодательства влечет за собой неотвратимое наказание», – предупредила полиция Одессы.

Смею предположить, что одесские правоохранители в курсе, что каждый год 2 мая к Дому профсоюзов жители города приносят цветы и запускают в память о невинно убиенных черные шары, на этих акциях-реквиемах неизменно присутствуют и родственники погибших. Хотя, наверное, все мы, постоянно приходящие на Куликово поле пять лет подряд, стали их родственниками.

Лампадки на месте массового убийства горят круглосуточно — и в жару, и в снегопады с обледенением, и в ливни. Люди приходят и укрывают этот рукотворный Вечный огонь…

Учитывая, что закон что дышло и тот факт, что новая украинская власть и без дышла «хороша», нет никакой гарантии, как будут расценены слова и траурное молчание целого города — может, это и есть «несанкционированное мероприятие общественно-политического характера»?

Далее одесские полицейские сообщают, что «с целью недопущения массовых беспорядков, предотвращения угроз публичной безопасности и порядка, а также охраны жизни и здоровья людей, на Куликовом поле и Соборной площади, а также на прилегающих к ним территориях будут введены временные ограничения доступа граждан. По периметру указанных мест будут выставлены работники полиции. Вход к местам проведения мероприятий будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты».

Не хочу лишний раз останавливаться на этих унизительных процедурах личного досмотра вещей, которые мы проходим каждый год 10 апреля, в День освобождения города от фашистских захватчиков, а также 2 и 9 мая. Но, учитывая, что всегда к одесситам подмешиваются одэсьци, грязно оскорбляющие матерей погибших, провоцирующие людей по принципу «Ну ударь», да и в целом ведущие себя так, словно сразу статью о хулиганстве оформляй, может, это и правильно.

Зная послужной список того же националиста на доверии, убийцы Сергея Стерненко, который раньше всегда верховодил в подобного рода провокациях, нет никакой гарантии, что выродки не принесут в толпу людей с детьми оружие или взрывчатку (летом 2015 года они расстреливали черные траурные шары). И с этой точки зрения меры, принимаемые полицейскими, оправданы.

Однако сумки и карманы на рамках металлоискателей обыскивают у всех — даже у пенсионерок типажа «учительница на пенсии-божий одуванчик», а вот существ в камуфляжах, татуированных трезубцами и свастиками, выкрикивающих по дороге «Новороссия, соси!» пропускают без досмотра, любезно, разве что хлеб-соль не предлагают.

Но вернемся к сообщению полиции. Цитирую далее: «Напоминаем, что в соответствии со статьей 436-1 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал социалистического тоталитарных режимов… За указанные действия предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества».

И тут снова вспоминаются татуировки и одежды со свастикой. Как минимум…

Недавно я писала об оттепели, которую почувствовали многие жители юго-востока Украины, в частности, одесситы, в связи с отправкой Петра Порошенко на свалку истории. Еще раз напомню — 2 и 9 мая — именно эти даты и станут своеобразным экзаменом на людоедство новой власти, не вступившей в права официально, однако претендующей на некую благоразумную новизну. И ждать результатов экзамена — всего ничего.