$2 млрд на ветер: космическая отрасль Украины на грани смерти – Тарута

10.09.2021 21:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо сохранения и развития огромного космического потенциала, доставшегося Украине от СССР, Киев бездарно провалил несколько космических программ, потратив на них порядка двух миллиардов долларов.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявил беглый донецкий олигарх, а ныне депутат от «батькивщины» Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После развала СССР Украина получила очень большой потенциал в космической области. Мы имели 33 предприятия, имели ракеты, спутники. Это огромный потенциал, который надо было развивать. Что мы имеем на сегодняшний день? Из 33 предприятий осталось только 6, да и те находятся в очень сложном положении – практически не выплачивается заработная плата и отсутствует чёткая государственная программа, что делать дальше», – сказал он.

Сергей Тарута подчеркнул, что Украина пыталась проводить множество космических программ, однако они, в том числе и из-за ссоры с Россией, вылились только в большие финансовые потери.

«Более того, с момента разработки первой космической программы государством было выделено два миллиарда долларов, которые пошли на несколько проектов. И что мы имеем в результате? По проекту «Морской старт» Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту «Циклон-4» Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту «Лебедь» убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет чёткой программы, что делать дальше. Также на КБ «Южное» находится спутник «Сич», на который также были потрачены сотни миллионов долларов», – добавил депутат.

Беглый олигарх подчеркнул, что для превращения Украины в космическую державу необходимо найти виноватых и новые космодромы, взамен утраченных.

«Для каждого украинца космическая отрасль – то, чем гордится каждый, и мы хотим, чтобы наша страна была космической державой не на бумаге, а в жизни. И чтобы мы могли и разрабатывать, и запускать свои ракеты-носители, и свои спутники имели стратегические относительно космодромов. Потому что на сегодняшний день те стартовые площадки, которые были, к сожалению, потеряны. Это касается и «Байконура», и «Морского старта». Поэтому тут важно разобраться, почему так произошло. Почему руководители космических агентств и предприятий ничего не сделали, а потеряли более двух миллиардов долларов из украинского бюджета. Для парламента важно выяснить причины, почему космическая отрасль находится на грани уничтожения», – резюмировал парламентарий.