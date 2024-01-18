«2 недели вместо 20!» – экс-президент Эстонии раскритиковала подготовку солдат ВСУ на Западе

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 17:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад слишком мало времени тратил на обучение украинских солдат и выделяет недостаточно средств на поддержку Украины.

Об этом на форуме «Deciding Your Tomorrow» завяила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад слишком мало времени тратил на обучение украинских солдат и выделяет недостаточно средств на...

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По ее словам, вместо 20 недель на подготовку пехотинцев будущие штурмовики ВСУ готовятся всего 2-3 недели.

«Люди говорят: «Мы делали так много – теперь украинцы должны подумать о том, чтобы вести переговоры». Тогда я спрашиваю, а сколько действительно мы сделали? Мы 0,1-0,2% ВВП за два года давали. А у России – 30% ВВП шло на это. (Например) каждый месяц мы 5 зданий строим, а Россия – 20. Но у нас фактически 0,3% бюджета «Рамштайна».

Так звучит ли это как слишком много усилий с нашей стороны – можем ли мы сказать, что мы достаточно сделали? Мы можем больше смотреть на микропоказатели и сказать, что даем 2-3 недели на солдат, чтобы они тренировались. А фактически на уровне бригады нам нужно их обучать где-то 20 недель, чтоб они научились действительно противостоять России. А сколько мы тратим? 320 тысяч евро? Это звучит так, будто мы не сделали то, чего могли бы сделать», – негодовала представитель нищей Эстонии.

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