«20 лет будет неспокойно»: Новостройки в Крыму предлагают оснащать бомбоубежищами

Любовь Смирнова.  
23.07.2024 14:33
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Строительство


Все крымские новостройки необходимо обеспечить подземными паркингами на случай укрытия. Ближайшие 20 лет будут очень неспокойными, а Крым с трех сторон окружен странами НАТО, отметил в эфире «Первого севастопольского» инженер-ракетчик, автор блога «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, необходимо ограничить этажность новых жилых массивов и ввести требования по плотности населения. Застройщики хотят построить «человейники» на одном гектаре и продать как можно больше квартир, увеличив тем самым прибыль с этого гектара. Вот это надо законодательно пресекать, установив максимальную численность населения на одном гектаре», – подчеркнул он и пояснил, что от этого будет зависеть количество жертв в случае нанесения удара», –  сказал аналитик.

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Все крымские новостройки необходимо обеспечить подземными паркингами на случай укрытия. Ближайшие 20 лет будут...


«Я бы еще добавил один очень важный момент, про который вообще мало кто сейчас задумывается: гражданская оборона с учётом опыта текущего конфликта. Необходимы не просто подвалы с бомбоубежищами – необходимы паркинги, чтобы убрать машины с улиц и сразу оборудовать под длительное нахождение людей.

Под всеми детсадами должны быть подземные укрытия. Причём всё ещё должно быть взаимоувязано между собой подземными переходами, чтобы в случае обрушения здания можно было выйти через другое или войти снаружи. Чтобы все топливные заправки спускали ёмкости в подземные укрытия, плюс децентрализация системы энергетики, потому что один трансформатор на много окрестных районов – это выгодно с точки зрения обеспечения электроэнергией, но в случае каких-то форс-мажорных условий работает в минус. А ближайшие пару десятилетий на нашей Земле будут очень форс-мажорными, а мы, по сути, город-крепость, которая находится на острие в прямом смысле. То есть по нам возможны удары в течение 20 лет. И перестраивать старое – это слишком дорого. Но если уж строится новое, то сразу закладывать эти ограничения и обременения», – заключил Васильев.

 

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