«20 лет или смерть в степях»: тяжелый выбор для белорусских наемников

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Новости Украины

Белоруссия попытается добиться экстрадиции своих граждан, воевавших на Донбассе в «полку Калиновского», но не расстроится, если ЛНР их не выдаст.

Об этом в своем ТГ канале написал белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По законодательству республик Донбасса данным лицам может грозить смертная казнь. Безусловно, белорусский МИД и соответствующие службы будут делать всё возможное для экстрадиции бандитов в нашу страну, что поможет сохранить им жизнь, хотя суд и последующее тюремное заключение неизбежны. В своё время даже [проститутку, любовницу олигарха Олега Дерипаски] Настю Рыбку из тайской тюрьмы вытаскивали и проституток у террористов в Сирии выкупали, так что и этих будут пытаться достать. Вместе с тем, глядя на то, что творят ВСУ и их зарубежные помощники на Донбассе, у луганчан есть полное моральное право не выдавать нам задержанных белорусских бандитов», – сказал Шпаковский.

«Полк Калиновского» – военное формирование, состоящее из боевиков и активистов Беломайдана, бежавших на Украину. При отступлении ВСУ из Лисичанска командир батальона «Волат» Иван Марчук был убит, еще несколько белорусских боевиков попали в плен и сейчас активно дают показания.

Тележурналист Григорий Азаренок считает, что если «калиновцы» попадут в Белоруссию, они будут осуждены на 20 лет тюрьмы за наемничество.

«Для этих шутов наступили хреновые времена. Они рассчитывали, что так и останутся медийной завесой для вторжения Запада в Беларусь. А вот вышло по-другому. Русские ломают фронт, и Киев бросает в бой все, что осталось. Вы лично мне желали тысячу раз смерти. И уверен, дай вам возможность, пытали бы страшно и убили бы. Я же даю вам совет. Сохраните свои жизни. Сдайтесь либо русским, либо каким-нибудь образом доберитесь до Беларуси. Да, 20 лет тюрьмы за наёмничество и терроризм. Но это лучше, чем бесславная гибель в донецких степях», – написал Азаренок.

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич обратил внимании на то, что сбежавшие в Европу лидеры Беломайдана, ранее активно призывавшие вступать в «полк Калановского, сейчас не торопятся высказываться в защиту пленных.

«Оппозиция комфортно сидит на европейских грантах и пытается на белорусах заработать. Денацифицированный этот Иван Марчук с криминальным прошлым открыто заявлял, что планирует “освобождать” Беларусь вооруженным путем. Под видом “полка Калиновского” должны были бы войти войска НАТО на территорию нашей страны – история повторяется, как полицаи во Второй мировой войне шли “якобы” освобождать, а по факту помогали захватническим силам в порабощении нашей территории. Каждый, кто вступает в это подразделение, должен понимать, что будет либо судим, либо денацифицирован. А мерзавцы, призывающие вступать в эти структуры, также должны понести заслуженное наказание за попытки сделать из белорусов пушечное мясо», написал Гайдукевич.