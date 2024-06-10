20 лет тюрьмы за критику европейского вектора: первые последствия «закона о госизмене» в Молдове

Алексей Логофет.  
10.06.2024 15:14
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политические репрессии


Руководитель Координационного совета по телерадиовещанию Молдовы Лилиана Вицу-Ешану распространила директиву, в которой определяется понятие «дезинформация», которая, в свою очередь, приравнена к измене Родине и наказывается, согласно статье 337 УК РМ, тюремным сроком до 20 лет.

Так, к дезинформации (то есть к измене Родине) должны быть приравнены «периодические нападки на внешний вектор страны, на публичные мероприятия в ключевых областях, на реформы в рамках европейского пути».

Руководитель Координационного совета по телерадиовещанию Молдовы Лилиана Вицу-Ешану распространила директиву, в которой определяется понятие...

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Госизменой будет считаться «распространение лживой и неверной информации в целях посеять недоверие к государственным институтам, общественно-политической системе и демократическим ценностям».

Отдельно подчёркивается, что изменой является «намерение увеличить число антигосударственных точек зрения и скептицизм в отношении курса, избранного легитимным правительством».

Напомним, что парламентское большинство от партии «Действие и солидарность», принимая данный закон, проигнорировало мнение международной правозащитной организации Amnesty International, призывавшей не позориться и не дискредиторивать понятия «демократия» и «либеральные ценности».

Из этого можно сделать только один практический вывод. Когда вас в Москве, Минске, Будапеште, Баку или иных столицах суверенных государств какой-нибудь очередной западный правозащитник упрекнёт в подавлении свободы слова, можно его смело отправлять авиарейсом по направлению к Кишинёву.

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