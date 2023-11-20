«20 миллионов ущерба»: в Севастополе чиновника здравоохранения отправили на 8 лет в колонию

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Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов должен вернуть в бюджет города 20 миллионов рублей и уплатить еще 8 миллионов рублей штрафа.

При этом бывший замглавы депздрава проведет 8 лет в колонии строгого режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гагаринский райсуд Севастополя сегодня огласил приговор Нусинову. Следствие установило, что осенью 2019 года как должностное лицо он потребовал от представителя строительной фирмы, выполняющей работы в медучреждении, отремонтировать апартаменты Нусинова. Иначе фирма лишится государственного заказа. Ремонт фирма выполнила, но рассчитались с ней из городского бюджета через фиктивный договор о поставке оборудования.

«В ходе следствия было установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, что повлекло причинение бюджету города Севастополя ущерба на сумму более 20 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе Следкома.

То есть защитные костюмы и маски в период пандемии ковида для медработников Севастополя обошлись в 5 раз дороже их стоимости.

Все эти факты выявили сотрудники управления ФСБ совместно с коллегами из МВД и по результатам прокурорской проверки. Экспертизы, свидетельские показания и документальные подтверждения составили 23 тома.

Нусинова задержали в декабре прошлого года. Приговора он дожидался под домашним арестом. Заодно под арестом находится все его имущество.