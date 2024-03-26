«20 млн стволов гуляет» – в Госдуме потребовали лишить мигрантов оружия

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Госдума отклонила сегодня поправки к закону об оружии, по которым права на его покупку лишаются мигранты, получившие российское гражданство.

Лидер партии «Справедливая Россия», предложившей эти поправки, Сергей Миронов надеется, что парламент к ним еще вернется, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что комитет, который принимал решение об отклонении, сделал это до проведения этого страшного бесчеловечного теракта. А суть нашего предложения: приобретать любое оружие в РФ имеет право тот, у кого не менее 5 лет есть гражданство», – сказал Миронов.

Проблема распространения оружия в России волнует и депутата от партии «Новые люди» Александра Демина.

«Я предлагаю начать решать проблему, которая угрожаем миллионам граждан. Это незаконный оборот оружия. Это касается не только терактов. Последнее, что было в публичном поле – 20 млн единиц оружия, которые осели на руках непонятно у кого. Это данные за 2021 год, до начала СВО. Сейчас цифра в разы выше. Страна завалена оружием, купить его может практически каждый в пару кликов в даркнете и даже в «Телеграме». Неделю назад у нас мигрант-таксист открыл стрельбу, потому что в Люберцах ему не открыли шлагбаум. Это выходит за рамки безопасности. В 2022 году количество преступлений с использованием оружия выросло на 30%», – заявил Демин журналистам.