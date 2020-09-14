20 стран прислали заявки на российскую вакцину

14.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Разработанная в России атикоронавирусная вакцина «Спутник V» заинтересовала международных покупателей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» рассказал всемирно известный медик, академик РАН Александр Румянцев.

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«Вакцина обеспечивает хороший ответ антител и не вызывает серьезных побочных эффектов», – сообщил ученый.

По его словам, испытания проходили в двух российских больницах: в госпитале имени Бурденко и в одной из клиник Сеченовского медуниверситета. «Полученные результаты ученые сравнили с иммунными ответами у людей, переболевших COVID-19. Оказалось, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших. Исследователи считают, что это подтверждает эффективность выбранной ими стратегии использования двух аденовирусных векторов», – отметил Румянцев.

При этом он добавил, что для окончательных выводов нужны дополнительные испытания».

«В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. После прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Нашей вакциной заинтересовались уже более 20 стран. Они прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Кроме того, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах», – сказал академик.

Напомним, что авторитетный англоязычный журнал The Lancet опубликовал рецензированную научную статью о вакцине, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.