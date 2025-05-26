20 учёных женевского института подтверждают российский статус Крыма – сенатор Климов

Елена Острякова.  
26.05.2025 18:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина стала членом ООН без Крыма в своем составе.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стала членом ООН без Крыма в своем составе. Об этом председатель комиссии Совета...

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«Украину мы (при Сталине) попросили ввести в ООН как отдельное государство в 1945 году. Крым был тогда в составе РСФСР, и УССР находилась в ООН без Крыма. Это юридический факт. Его никто не оспаривает вообще.

С какого перепугу Крым вдруг возник на ооновской площадке, это для меня загадка. Этот вопрос там, кстати, тоже никто не поднимал. Этот аргумент неубиваемый», – подчеркнул Климов.

По его словам, 20 экспертов женевского института согласились с его аргументацией.

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