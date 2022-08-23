«20% украинцев считает Запад зачинщиком войны. Их нужно переубедить» – социолог

23.08.2022  11:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 55
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Социология, Украина
Новости Украины

Согласно соцопросам, существует опасное количество украинцев, которые не считают Москву зачинщиком боестолкновений на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик социологического фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно соцопросам, существует опасное количество украинцев, которые не считают Москву зачинщиком боестолкновений на Украине....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он подчеркнул, что с инакомыслящим населением, не разделяющим мнение большинства, следовало бы провести разъяснительную работу.

«Остановлюсь на одном фрагменте, кто по мнению респондентов виновен в российском полномасштабном вторжении. 84% обвиняют, в первую очередь, российское руководство, почти 42,5% соглашаются с тем, что в этом виновно, в первую очередь, российское население. Дальше – интересней.

Около 20% какую-то долю ответственности возлагают на украинское руководство, 18% – на НАТО (то есть, США). Тут можно было выбрать несколько вариантов ответа, но мы видим, что около 20% украинского общества говорит, что не все так однозначно. И это достаточно обидно.

Возможно, тут вариант подумать, можно ли как-то людей переубедить что, в принципе, все однозначно и не нужно искать дополнительные черные углы в черной комнате», – призвал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть