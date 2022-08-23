«20% украинцев считает Запад зачинщиком войны. Их нужно переубедить» – социолог

Согласно соцопросам, существует опасное количество украинцев, которые не считают Москву зачинщиком боестолкновений на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик социологического фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что с инакомыслящим населением, не разделяющим мнение большинства, следовало бы провести разъяснительную работу.

«Остановлюсь на одном фрагменте, кто по мнению респондентов виновен в российском полномасштабном вторжении. 84% обвиняют, в первую очередь, российское руководство, почти 42,5% соглашаются с тем, что в этом виновно, в первую очередь, российское население. Дальше – интересней.

Около 20% какую-то долю ответственности возлагают на украинское руководство, 18% – на НАТО (то есть, США). Тут можно было выбрать несколько вариантов ответа, но мы видим, что около 20% украинского общества говорит, что не все так однозначно. И это достаточно обидно.

Возможно, тут вариант подумать, можно ли как-то людей переубедить что, в принципе, все однозначно и не нужно искать дополнительные черные углы в черной комнате», – призвал эксперт.