«200 боевиков и коллега из «Азовстали» – глава СБУ озвучил цену обмена Медведчука

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

При обмене пленными, в ходе которого на территорию России передали украинского политика Виктора Медведчука, киевская сторона якобы получила ценного кадра в виде сотрудника СБУ с позывным «Бурый», который вышел вместе с нацистами «Азова» из «Азовстали».

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил врио главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Государственный предатель Медведчук, нами задокументированный и задержанный. В дальнейшем мы за него выменяли двести наших героев, среди которых наилучшие сыны Украины. Тот обмен, на котором я присутствовал – это большая позитивная, эмоциональная нагрузка была, когда ты видишь, как люди возвращаются, кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то землю целует. Я имел возможность своего подопечного вернуть и обнять. Позывной его «Бурый». Это тот, кто плечом к плечу прошел с «Редисом», нашим легендарным командиром «Азова», героем Украины, с начала обороны «Азовстали» и до последнего дня его там нахождения. Он держал на максимальном уровне режим контрразведывательного обеспечения всех тех процессов, которые там происходили. Когда он выходил из «Азовстали», он сотруднику ГУР МО, бригадному генералу Усову, передал свои шевроны с нашей символикой, передал тайно, с учетом требований конспирации, чтобы их не увидел враг. Дмитрий Усов эти шевроны забрал и привез мне в Киев», – утверждает главарь СБУ.

«Они со временем установили, кто это был. Он был арестованный в Москве, рядом с «Редисом», и следователи ФСБ работали с ним. Он геройски все это прошел», – уверяет Малюк.