200 млрд долларов: в Киеве подсчитали сколько должен Запад за отказ Украины от ЯО

12.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна потребовать от стран НАТО, как минимум, 200 миллиардов долларов из той суммы, что они сэкономили после отказа Киева от ядерного оружия.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший и.о замглавы Администрации президента Украины, крымский майдановец Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сенченко, по самым скромным подсчетам, за последние 25 лет страны НАТО сэкономили минимум триллион долларов США.

«А на седьмой год войны – почему от украинской власти на высшем уровне ни разу никогда не было сформулировано, а чего же мы хотим от гарантов? Где это меню? Поэтому надо возвращаться к этой точке опоры, там, на самом деле, энергетика очень серьезная.

Есть разные методики расчёта, а сколько же выиграли выгодополучатели, условно, страны НАТО на том, что Украина отказалась от ядерного оружия? Это выражается в совершенно конкретных цифрах, потому что если бы оружие оставалось здесь, то они вынуждены были бы нести значительно большие расходы на оборону и безопасность. Не потому, что Украина угрожала бы Вашингтону или Парижу, или Берлину, а потому что была бы угроза расползания ядерных компонентов, технологий ракетных…

Так вот, когда элементарный провели расчет и сплюсовали сумму военных бюджетов стран НАТО за 25 лет, то мы получили астрономическую цифру – страны НАТО суммарно израсходовали 20 триллионов долларов на свою оборону. Из них 14,6 – это расходы Соединенных Штатов и Великобритании.

Мы применили три методики оценки, а что же они сэкономили, то есть, насколько больше им пришлось бы заплатить, и самое щадящее для них – это 5%. Но при этом, хочу оговориться, что когда я сказал 20 триллионов – это некорректный счет, потому что это просто сплюсованы доллары 25-летней давности и сегодняшние, без индексации по покупательной способности.

Но пусть даже так. Что такое 5% от этой суммы? Это один триллион долларов. Скажите, Украина, которая отдала третий по мощности ядерный арсенал, имеет право претендовать хотя бы на один из пяти сэкономленных процентов? Это 200 миллиардов долларов», – заявил Сенченко.