«2015 вернулся» – в Киеве назначили «языковым омбудсменом» одиозного нациста

08.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кабинет министров Украины назначил новым уполномоченным по защите государственного языка (так называемым «языковым омбудсменом») экс-депутата Рады от националистической партии «Народный фронт» Тараса Креминя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича», – написал он.

Назначение прокомментировал одесский журналист Юрий Ткачёв. По его мнению, на Украину возвращается 2015 год.

«Новым шпрехенфюрером назначили экс-нардепа от «Народного фронта».

Ну офигеть теперь. Раньше порохоботов во власть обратно затягивали, которых мы оттуда еле выпихали. Теперь ещё и крольчат давайте туда же. Полная иллюзия возвращения в 2015-й. Делают нас вместе», – возмутился он в соцсети.