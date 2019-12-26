2020 год будет сложным для «Газпрома»

26.12.2019, Киев, Игорь Петров

«Газпрому» вряд ли понадобится транзит газа через ГТС Украины в объеме 65 млрд куб.м. о котором заявили участники переговоров по заключению нового транзитного контракта с Украиной. И потребление газа и цены на него будут ниже, чем ожидалось ранее.

Об этом в беседе на канале 112 Украина заявил бывший чиновник украинского Нафтогаза, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Начнем с того что «Газпрому» не нужно даже 40 миллиардов кубических метров. Насколько известно из некоторых источников, изначально договоренность была 65, потом – 40, а потом – по 35. Это уже ближе к реальности. «Газпрому» нет смысла через украинский маршрут создавать конкуренцию своим обходным потокам. Разговоры о том, что то он как то там будет возвращаться реверсом… Этот газ можно поставлять через «Северный поток-2» не оплачивая услуги украинской ГТС. Когда он проходит через Украину и «Газпром» платит ставку транзита, потом попадает в Словакию, и через другую тубу попадает в Украину. Получается, что «Газпром» получает свои деньги в Словакии за этот газ, но он платит еще и за транзит по территории Украины «Нефтегазу». Получается такой вот немного диковатый бизнес.

В следующем году «Газпрому» точно нужно будет порядка шестидесяти пяти миллиардов, потом – меньше. Другое дело, что они пошли на определенные уступки зафиксировав 40 миллиардов кубов. У «Газпрома» не будет роста потребления газа в России в следующие годы.

Более того, следующий год может быть очень критическим, очень неприятным. Во-первых, сейчас уже упали цены на газ очень существенно потому что украинский транзит был сохранен. В ПГХ – рекордные объемы закачанного газа. Зима очень мягкая на территории Украины и Евросоюза. СПГ пойдет мощными темпами. В том числе «Новатэк» российский создал конкуренцию уже трубопроводному газу «Газпрома» на европейском рынке.

Совокупность этих факторов подталкивает меня к следующему заключению – «Газпрому» не удастся повторить даже объемы поставок текущего года, не то что прошедшего года – они были рекордными за последние годы, почти 202 миллиарда кубов.

Рекорд повторить не удастся и скорее всего 2020 год будет неким антирекордом и по объему и, возможно, по ценам. Цены, скорее всего, на европейском рынке будут в худшую сторону для продавца и поставщика отличаться даже от цен текущего года», – считает он.