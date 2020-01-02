«2020-й будет не лучшим годом для диалога с венграми» – украинский вице-премьер

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В столетнюю годовщину заключения трагичного для Венгрии Трианонского договора очень маловероятно ждать от Будапешта каких-либо компромиссов в решении вопросов с венграми, живущими за рубежом.

Об этом в интервью ИА «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у вас уверенность, что выполнение Украиной рекомендаций Венецианской комиссии успокоит Венгрию и она перестанет блокировать европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, и в частности комиссию Украина-НАТО на высшем уровне? Или позже мы увидим новые условия?» – спросили в издании.

«Я очень надеюсь, что наши венгерские партнеры откажутся от политики интерпретаций и перейдут к политике фактов, когда речь идет о выполнении Украиной тех или иных требований Венецианской комиссии. Мы к диалогу с коллегами готовы.

Я, кстати, возглавил украинско-венгерскую межправительственную комиссию и с нетерпением жду начало ее работы, потому что считаю, что это тоже очень важный сегмент выруливания из сложной ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы оказались», – заявил вице-премьер.

«Но есть один нюанс – следующий год будет «годом Трианона», столетия по заключению Трианонского соглашения, которая считается национальной трагедией венгерского народа и венгерского государства.

Я понимаю, что на фоне этого события венгерским партнерам будет сложно демонстрировать конструктивность в решении тех или иных вопросов, связанных с венграми, которые живут за рубежом.

Поэтому 2020 будет не самым лучшим годом для достижения конструктивных договоренностей. Но Украина сделает все для того, чтобы эти договоренности были достигнуты, или, по крайней мере, чтобы мы к ним максимально приблизились», – заверил Кулеба.

«У вас есть уверенность в том, что при действующей власти в Венгрии решить положительно украино-венгерский вопрос возможно?» – прозвучал от агентства вопрос.

«Возможно. Я против демонизации кого-то. Я убежден, что наши венгерские партнеры заинтересованы в нормальных отношениях с Украиной. И мы тоже в этом заинтересованы.

Единственное, что мы им говорим, что так, как было до принятия закона, уже не будет, возвращение в прошлое не будет.

Нам нужно вместе найти сбалансированное решение, которое будет отвечать интересам обеих сторон», – уклончиво ответил вице-премьер.