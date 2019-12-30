2020-й в ДНР объявили Годом Великой Победы

30.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

Указом главы ДНР № 380 от 30 декабря 2019 года в республике 2020 год объявлен Годом Великой Победы.

Об этом сообщает официальный сайт главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов постановляю объявить 2020 год в Донецкой Народной Республике Годом Великой Победы», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.