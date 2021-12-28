2021 год для Украины стал рекордным по оттоку населения из страны

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Новости Украины

Ежегодная депопуляция Украины по количеству человек примерно равна числу населения такого областного центра, как Житомир.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 10 месяцев этого года Украину покинули и до сих пор не вернулись 600 тысяч украинцев, это рекордный показатель за последние 11 лет. С 2011 по 2021 год на Украину не вернулось более 3, 3 миллиона преимущественно трудоспособного населения. Около 40% украинцев хотели бы покинуть Украину навсегда, а четверть населения готовы работать за границей нелегально», – озвучил социологические данные телеведущий.

Комментируя цифры, Золотарёв отметил, что украинская власть сама создала такие условия, что молодёжь из страны «выдувает, как пылесосом».

«Вы добавьте сюда ещё разницу между смертностью и рождаемостью, вдвое, это примерно сопоставимо с населением такого областного центра как Житомир, и получите темпы депопуляции, а это потеря человеческого капитала. При существующих дисбалансах, когда страна живёт в разных социальных измерениях – есть уровень жизни и образ жизни Печерских холмов, есть Борщаговка, а есть где-нибудь глубинка Херсонской области или Одесской области, где зарплата 5 тысяч гривен – это эквивалент счастливого лотерейного билета», – отметил эксперт.

«В этих условиях при существующих дисбалансах молодёжь будет, как пылесосом, выдувать из страны, а это опять же потеря человеческого капитала. Уже сейчас на рынке труда не найдёте сварщика», – резюмировал Золотарёв.