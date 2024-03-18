«2022 год не повторится» – в Киеве ждут наступления ВС РФ с севера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия готовит крупную наступательную операцию на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Об этом в эфире интернет-канала «Мы – Украина» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Русские могут попробовать собрать новую группировку на севере, и начать новую наземную операцию?», – поинтересовался ведущий. «Они это уже делают. Даже то небольшое количество военнослужащих, которые находятся в Белоруссии, уже готовят лагеря, чтобы туда могло заехать большое количество военнослужащих. Черниговская, Сумская, Киевская области в опасности. Это вообще не тайна. Будут они это делать или нет – спрогнозировать сложно», – сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что российская армия при наступлении будет использовать тяжёлые авиабомбы, от которых не спасают никакие украинские фортификации.

«Повторять 2022 год они не будут, это не принесло им много пользы. Много чего они могут сделать. Будет активное использование артиллерийских систем, РСЗО, КАБ. Они увеличивают производство управляемых авиабомб большой мощности, 1500 килограмм. Эти бомбы разрушают любые укрепления, за исключением специально подготовленных бункеров с десятками метров бетона. А обычные полевые фортификации такими бомбами разрушаются, даже если они будут железобетонными. Скорее всего, они будут пытаться таким образом делать наступательные действия. Поэтому нам в край нужны самолёты», – переживал бандеровец.