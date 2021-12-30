2022 год станет критичным для Молдовы

Главным итогом 2021 года для Молдовы стала монополизация власти в руках откровенно прозападной группировки во главе с Майей Санду. В ходе парламентских выборов партия «Действие и солидарность», состоящая из бывших сотрудников Фонда Сороса, посольства США в Молдове и других структур, зависимых от Вашингтона, получила контроль над парламентом, правительством, судебной системой, Генпрокуратурой.

Сейчас завершается процесс зачистки СМИ под Санду и ее партию. Вне их контроля пока остаются местные органы власти, но эту проблему команда «хороших людей» планирует решить уже в следующем году, в том числе проводя административную реформу, меняя законодательство страны и избирательный кодекс. Карманный Конституционный суд и другие судебные инстанции одобрят любую их инициативу.

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Один из красноречивых показателей стремления команды Санду зачистить политическое поле от неугодных стало возобновление расследовании дела 14-летней давности о хищении госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия «Энергоком». 29 декабря, перед самым Новым годом, в генпрокуратуру был вызван экс-президент Игорь Додон (на момент расследуемых событий о хищении – министр экономики), которому теперь был присвоен статус подозреваемого.

По версии прокуратуры, Додон в 2008 году, вступив в министерскую должность, издал заключение, на основании которого был подписан договор на покупку электроэнергии для Молдовы, учитывая, что ЗАО «Энергоком» уже заключило к тому времени два договора на поставку электроэнергии на 29% дешевле. Прокуратура утверждает, что новая схема позволяла ее участникам необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Додон свою вину не признал и собирается дать комментарий после подробного изучения материалов дела.

Бывшего президента Молдовы угрожали посадить ещё на старте кампании, используя для этого в качестве доказательств его вины ролики с записями его переговоров с бывшим теневым правителем Молдовы Владом Плахотнюком. Однако генпрокурор Александр Стояногло отказывался возбуждать уголовное дело, считая, что для этого недостаточно оснований. Возбудить дело против оппонента прозападной власти стало возможным только после устранения с должности самого Стояногло и возбуждения дела против него.

Сейчас пока трудно сказать, какие будут перспективы у этих уголовных дел. Однако однозначно они будут использоваться для запугивания политических оппонентов Майи Санду. Власти рассчитывают на то, что политические репрессии сломят протестный дух всех, кто захочет бросить вызов действующей власти. А таких с каждым днём становится все больше. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о создании Движения национальной альтернативы, которое будет активно бороться против нынешней власти, причём претендуя на голоса не только левых, но и центристов, и даже части правого фланга.

2022 год станет критичным для Молдовы по многим причинам. В будущем году администрация Санду намерена осуществить многие непопулярные мероприятия, и в первую очередь административную реформу с ликвидацией районов и малых сел. Новый посол США Лонгсдон, который уже отметился поддержкой ЛГБТ в Берлине, намерен активно реализовывать ту же самую повестку и в Молдове. Наконец, разрастающийся конфликт России и Запада способствует возникновению у властей Молдовы соблазна додавить Приднестровье и сломить волю приднестровцев к сопротивлению.

Однако вряд ли наступающий год будет легким для молдавских властей. Санду и ее команда уже успели совершить достаточное количество ошибок, которые заставили очень многих разочароваться в ее благих намерениях. У Санду больше нет той поддержки и того кредита доверия, которым она располагала в начале уходящего года. Недовольство будет расти, в том числе благодаря росту тарифов вследствие многократного увеличения цены на газ для Молдовы. И уже весной мы можем стать свидетелями массовых протестных акций на улицах Кишинева.