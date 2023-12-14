2024-й назвали годом капитуляции Украины

Олег Кравцов.  
14.12.2023 08:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если бы российская армия действовала израильскими методами, то смогла бы дойти до западных границ Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук.

Если бы российская армия действовала израильскими методами, то смогла бы дойти до западных границ...

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«С точки зрения военного искусства можно было сказать, что за три месяца вероятно взять и Киев, и до Львова выйти. Израильская армия показала, что можно воевать так: оставляя после себя руины, загоняя туда бульдозеры и бетономешалки», – сказал Матвийчук в интервью «Комсомольской правде».

При этом он говорит, что Россия на такое не пойдет.

«И сегодня состояние ВСУ таково, что мы за зимний период в состоянии развить наступление и взять нужные города, исходя из количественного и качественного соотношения сил и средств… Мы превосходим противника по огневой мощи, в живой силе и в маневренности войск», – утверждает эксперт.

Издание поинтересовалось, когда Украина может капитулировать.

«Украина уже сегодня – капитулянт с точки зрения экономики и финансов. Вооруженная капитуляция, думаю, грозит ей в середине 2024 года. Максимум – к концу года», – прогнозирует полковник.

По его словам, Запад не готов обеспечить Украину финансово и по вооружению, а сами украинцы сильно устали. Кроме того, аналитик считает, что будет иметь место «и политическая, и военная капитуляция», соглашение о завершении конфликта закончится только на российских условиях.

«Мы создаем предпосылки, чтобы Запад, понимая токсичность режима Зеленского, его просто начал отвергать. Западные СМИ уже месяц активно обсуждают варианты смены Зеленского. И многие страны НАТО, которые раньше Киев поддерживали, сегодня говорят: «Наверное, хватит, пора и о себе подумать». И смена режима на Украине не может не произойти – даю на это сто процентов. Его уничтожат или те, или эти, потому что он уже никому не нужен», – резюмировал Матвийчук.

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