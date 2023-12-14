2024-й назвали годом капитуляции Украины

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Если бы российская армия действовала израильскими методами, то смогла бы дойти до западных границ Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук.

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«С точки зрения военного искусства можно было сказать, что за три месяца вероятно взять и Киев, и до Львова выйти. Израильская армия показала, что можно воевать так: оставляя после себя руины, загоняя туда бульдозеры и бетономешалки», – сказал Матвийчук в интервью «Комсомольской правде».

При этом он говорит, что Россия на такое не пойдет.

«И сегодня состояние ВСУ таково, что мы за зимний период в состоянии развить наступление и взять нужные города, исходя из количественного и качественного соотношения сил и средств… Мы превосходим противника по огневой мощи, в живой силе и в маневренности войск», – утверждает эксперт.

Издание поинтересовалось, когда Украина может капитулировать.

«Украина уже сегодня – капитулянт с точки зрения экономики и финансов. Вооруженная капитуляция, думаю, грозит ей в середине 2024 года. Максимум – к концу года», – прогнозирует полковник.

По его словам, Запад не готов обеспечить Украину финансово и по вооружению, а сами украинцы сильно устали. Кроме того, аналитик считает, что будет иметь место «и политическая, и военная капитуляция», соглашение о завершении конфликта закончится только на российских условиях.

«Мы создаем предпосылки, чтобы Запад, понимая токсичность режима Зеленского, его просто начал отвергать. Западные СМИ уже месяц активно обсуждают варианты смены Зеленского. И многие страны НАТО, которые раньше Киев поддерживали, сегодня говорят: «Наверное, хватит, пора и о себе подумать». И смена режима на Украине не может не произойти – даю на это сто процентов. Его уничтожат или те, или эти, потому что он уже никому не нужен», – резюмировал Матвийчук.