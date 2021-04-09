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09.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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21 апреля Путин должен признать ЛДНР – депутат Госдумы


России нужно признать независимость ЛНР и ДНР. Объявить об этом должен президент страны Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Рассвет ТВ» заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, признание республик положит конец войне.

«21 числа, когда будет послание президента Российской Федерации, хотелось бы в послании услышать слова о том, что Россия признает Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. Мы полностью поддерживаем эту позицию, потому что дальше так развиваться события не могут. Более 500 тысяч граждан Донецкой народной республики и Луганской народной республики получили гражданство Российской Федерации, гибнут наши люди, гибнет Русский мир – ну сколько мы будем с этим мириться…

Мы смотрим с оглядкой на то, что о нас скажут в Европе, что у нас скажут американцы – ничего другого, что они уже сказали, не скажут, никаких других санкций они применить не смогут, ничего они не могут. Не можем мы мириться с тем, что происходит сейчас на Донбассе.

Мы проходили вместе с вами ситуацию, когда была война в Южной Осетии и Абхазии, когда нам пришлось экстренно спасать наших граждан и когда признали независимость Южной Осетии и независимость Абхазии. Война прекратилась и люди перестали гибнуть, начали жить нормальной жизнью. Для того, чтобы сегодня прекратить войну на Донбассе, необходимо сделать то же самое», – заявил Тайсаев.


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