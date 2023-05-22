«Эффект Байдена»: Антироссийский митинг Санду обернулся конфузом

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В Молдове битва геополитических проектов вступила в финальную стадию. Майя Санду и её западные кураторы усиленно продвигают окончательный разрыв с евразийским пространством и вхождение в антироссийский санитарный кордон.

Эту цель преследует проведение в Молдове 1 июля саммита «Европейского политического сообщества», на который прибудут главы и представители более 40 европейских стран. Вся альтернатива должна быть подавлена на корню.

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Власть бросила все силы на отмену результатов выборов в Гагаузской автономии, на которых победу одержала неугодная правящему режиму представительница партии «Шор» Евгения Гуцул.

На следующий день после выборов представители антикоррупционной прокуратуры при усиленной поддержке спецназа изъяли бюллетени для голосования и списки избирателей «для проверки наличия уехавших или умерших людей». В настоящее время Апелляционная палата Комрата рассматривает вопрос признания действительными результатов второго тура гагаузских выборов.

Крайне высоки шансы на то, что результаты выборов будут отменены. У здания судебной инстанции массово собираются люди.

Для поддержки своего курса Санду организовала в воскресенье массовый митинг «Молдова за Европу». Власти заявили, что никого не будут принуждать приходить на митинг, но «получилось, как всегда» – государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов «приглашали» явиться на митинг в «добровольно-принудительном» порядке.

Представители местных властей получили разнарядку на доставку нужного числа участников в центр Кишинёва. По данным полиции, в митинге приняли участие свыше 75 тысяч человек, хотя центральная площадь в центре молдавской столицы вмещает, самое большее 40-50 тысяч человек, а заполнить «настойчиво приглашёнными» бюджетниками и студентами удалось только половину пространства.

По данным бывшего руководителя Национальной полиции, а ныне лидера оппозиционной партии Георгия Кавкалюка, в митинге, организованном Санду, приняло участие самое большее 22 тысячи людей.

Зато в митинге приняли самое активное участие иностранные граждане – в первую очередь, понятное дело, представители стран «коллективного Запада»: посол США в Молдове Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан, и наконец, специальный гость мероприятия – председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Выберите Европу, и Европа встретит вас с распростертыми объятиями и открытыми сердцами», – заявила гостья, откровенно агитируя граждан страны за определённый внешнеполитический курс.

В ходе своего выступления Санду обозначила главного врага «европейского будущего Молдовы» – Россию, которая якобы развязала войну с целью сбить Украину и Молдову с европейского пути.

«Мы больше не хотим, чтобы Кремль шантажировал нас!» – воскликнула президент Молдовы и завершила своё выступление нацистским приветствием «Слава Украине!».

Известный советский композитор Евгений Дога, народный артист СССР и лауреат Государственной премии ненавистного ему Советского Союза, который уже на протяжении 30 лет позволяет себе самые одиозные русофобские высказывания, при этом продолжая проживать в фешенебельной квартире в центре Москвы, в свои 86 лет не избежал «эффекта Байдена» и перепутал стороны света:

«Молдова должна идти за Солнцем, в великую европейскую семью. Солнце идёт с запада на восток, и наш лозунг сегодня — на Восток!».

Примечательно, что в Кишинёве именем ещё живого Евгения Доги, при полном его одобрении, назвали пешеходную улицу, а мэр Кишинёва Ион Чебан – бывший друг России, а ныне ярый проевропеец, говорящий на румынском языке и считающий Крым украинским, распорядился раскрасить брусчатку на этой улице в цвета клавиш фортепьяно.

И наконец, в ходе мероприятия было много лозунгов за немедленное объединение с Румынией, от которых правящая партия «Действие и солидарность» пока предпочитает открещиваться. Тем не менее, прародитель нынешней провластной команды, экс-премьер-министр Влад Филат, осуждённый судом за коррупцию и банковскую кражу в особо крупном размере, разместил на своей странице фото с митинга с подписью: «За европейское румынское будущее Республики Молдова!».

В ответ оппозиционная партия «Шор» организовала целую серию протестных митингов сразу в трёх городах – Комрате, Бельцах и Оргееве, символизирующих собой, соответственно, юг, север и центр Молдовы. Общее число участников этих протестных мероприятий сопоставимо с числом тех, кого Санду и её подручные смогли согнать в центр Кишинёва. Главный лозунг этих протестных митингов – вопрос геополитического будущего Молдовы должен решаться только на всенародном референдуме.

«Мы собрались на мирный митинг, чтобы потребовать проведения референдума, потому что нам не безразлично будущее страны. К сожалению, Запад вместе с PAS и президентом Майей Санду убивает нашу Молдову. Мы уже находимся в пропасти. Народ имеет право решать, куда идти Молдове. Наша страна захвачена, установлена диктатура, под антикоррупционными лозунгами нынешняя правящая группировка борется только с оппозицией», – заявила вице-председатель Оргеевского района Ирина Богачук в ходе акции протеста в Бельцах.

Прошедшие 21 мая митинги ещё глубже поляризовали молдавское общество. Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» усилили свои позиции среди прозападной части электората, сосредоточенной в Кишинёве, его пригородах и достаточно многочисленной европейской диаспоре.

Впрочем, из этого лагеря уже выпадает город Оргеев, который раньше считался вотчиной проевропейцев. С другой стороны, всё более усиливается оппозиционная партия во главе с Иланом Шором, который не жалеет инвестиций в молдавскую политику.

Единственной проигравшей в ходе воскресных мероприятий остаётся Партия социалистов во главе с Игорем Додоном.

Эта партия, чей кандидат Григорий Узун с небольшим отрывом проиграл второй тур выборов башкана Гагаузии, предпочла не выводить людей ни на какие митинги и ограничилась декларациями с призывами «бойкотировать мероприятие из соображений безопасности».

При сохранении нынешней тенденции партия «Шор», если она не будет запрещена, может к местным выборам, которые состоятся 5 ноября этого года, получить под свой контроль большинство местных советов на севере и юге страны, которые ранее были основой поддержки коммунистов и социалистов. Воспрепятствовать этой тенденции сможет лишь запрет этой партии, чего добивается режим Санду. Следующее заседание Конституционного суда, на котором будет рассматриваться дело о выведении партии «Шор» за рамки закона, состоится 12 июня.