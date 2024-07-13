21 октября мы станем Румынией, – молдавский политолог

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Референдум, инициированный румынкой Майей Санду, лишит Молдову нейтралитета и суверенитета. Если молдавская оппозиция не объяснит это людям, на следующий день после выборов Молдова станет Румынией. Об этом в ходе пресс-клуба Нины Димогло «Честный разговор» заявил политолог и юрист Сергей Мишин.

По его словам, правящая партия «Действие и солидарность», вбросив тему голосования по почте, мастерски увела общественность от основного фактора фальсификации молдавских выборов: голосование диаспоры в странах Евросоюза.

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«В 2020 году в Европе было открыто 146 участков. За Санду во втором туре проголосовало 262 тысячи человек. Это её гарантированные голоса. Комиссии создаются из представителей диаспоры. Как вы думаете, чьи они? А власть планирует открыть ещё 60 дополнительных участков в странах ЕС. Это ещё 300 тысяч голосов. Вот вам гарантированных 543 тысячи голосов. Вот где готовится основная фальсификация!» – предупреждает Сергей Мишин.

По его словам, основная задача молдавской оппозиции – выход на выборы, как минимум, 2 миллионов человек. Только в таком случае можно нейтрализовать готовящиеся массовые фальсификации на участках в странах ЕС. Все призывы бойкотировать референдум – это, по мнению Мишина, подыгрывание власти. Бойкот выборов президента тоже ни к чему не приведёт.

«С 2013 года мы убедились, что Конституционный суд выносит антиконституционные решения и позволяет себе вмешиваться во внутреннюю материю Конституции. Он превышает свои полномочия. После ЦИК результаты выборов будет утверждать КС. Какое решение он вынесет? В случае победы Майи Санду оно будет положительным, в случае проигрыша – отрицательным. Мы должны продумать стратегию, как это предотвратить», – предостерегает эксперт.