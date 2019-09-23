23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, Пропаганда, Украина
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21 октября в Европарламенте ждут Сенцова с премией- уже официально

Европарламент направил приглашение освобожденному из российского заключения украинскому активисту Олегу Сенцову в Страсбург для вручении ему премии Сахарова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в Twitter журналист брюссельского филиала издания “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

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“Сенцову было направлено приглашение приехать за премией Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге”, — написал журналист.

25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова. После освобождения Сенцова председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что лично ждет встречи с украинцем в Европарламенте.

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