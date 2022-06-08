210 боевиков с Азовстали навсегда вернулись на Украину

08.06.2022  08:57 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Мариуполь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина получила первые тела боевиков, диквидированных в ходе зачистки Азовстали в Мариуполе. Их доставили в Киев для идентификации останков.

Главное управление разведки МО Украины сообщили, что удалось вернуть тела 210 боевиков.


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«Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проведут в последний путь с причитающимися героям почестями. Координационный штаб, по поручению президента Украины — верховного главнокомандующего Вооруженными силами, работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего» , — говорится в пафосном сообщении.

Как отметили в ведомстве, в дальнейшем идет работа над возвращением домой всех остальных трупов.

Напомним, ранее ДНР передала Киеву тела боевиков, ликвидированных в ходе зачистки Азовстали.

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