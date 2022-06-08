210 боевиков с Азовстали навсегда вернулись на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина получила первые тела боевиков, диквидированных в ходе зачистки Азовстали в Мариуполе. Их доставили в Киев для идентификации останков.

Главное управление разведки МО Украины сообщили, что удалось вернуть тела 210 боевиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проведут в последний путь с причитающимися героям почестями. Координационный штаб, по поручению президента Украины — верховного главнокомандующего Вооруженными силами, работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего» , — говорится в пафосном сообщении.

Как отметили в ведомстве, в дальнейшем идет работа над возвращением домой всех остальных трупов.

Напомним, ранее ДНР передала Киеву тела боевиков, ликвидированных в ходе зачистки Азовстали.