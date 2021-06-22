22 июня в Казахстане отмечается реабилитацией гитлеровцев

22.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Казахстан быстро трансформируется в антироссийское националистическое государство и одним из ярких подтверждений тому становится желание политически и юридически оправдать карателей пособников немецкого нацизма аккурат в момент 80-летия нападения фашистской Германии на Советский Союз. Это показывает общую смену геополитического вектора в сторону Запада и стремление уйти из общего постсоветского социокультурного пространства, порвав окончательно с Россией.

Еще в начале прошлого года по указу президента РК Касым-Жомарта Токаева была образована комиссия по окончательной реабилитации, которую возглавил госсекретарь Крымбек Кушербаев, открывавший три года назад в Кызыл-Орде памятник основателю Туркестанского Легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафе Шокаю. То есть с самого начала было понятно кого они будут реабилитировать, а именно – басмачей, террористов и шпионов на которых кровь советских граждан во время коллективизации, а также тех самых добровольцев, воевавших на стороне Гитлера и участвовавших в карательных акциях против партизан и мирного населения.

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И вот 31 мая депутат Мажилиса от правящей назарбаевской партии Нур Отан Берик Абдыгалиулы, являющийся также членом государственной комиссии по реабилитации, подтвердил планы властей по оправданию коллаборационистов.

«Большинство из них приговорены к расстрелу, то есть были репрессированы», — заявил казахстанский депутат. Более того, он выступил за введение уголовной ответственности за критику в отношении Мустафы Шокая и реабилитируемых карателей.

И этот Берик Абдыгалиулы не случайная личность, так как ранее занимал высокие должности в министерстве информации и культуры, а также в администрации президента (Акорде). И это вовсе не его личное мнение, а общая позиция и отношение истеблишмента и правящей элиты Казахстана к современной истории страны, к современной России и к общей истории Советского Союза. Представитель государственной комиссии открыто утверждает о стремлении отменить все законы советского периода, по которым репрессировались участники антисоветских восстаний и пособники нацистов, в связи с чем все они автоматически перестают быть убийцами, истязателями и карателями.

То есть все эти пытки, поджоги и массовые казни советских граждан вовсе не преступления, а акты борьбы за национальную независимость! Фактически полностью повторяется процесс оправдания нацистов, который имелся на Украине. При этом за основу берутся те же подходы по отмене советского законодательства, принятию закона «О голодоморе», где введена уголовная ответственность за отрицание выдуманного геноцида со стороны СССР. Напомним, что аналогичный закон, списанный с украинского, еще год назад был внесен другой казахстанской парламентской партией «Ак Жол» на рассмотрение в Мажилис РК.

В итоге подобная позиция казахстанских парламентариев вызвала резонанс не только внутри республики, но и за её пределами и привели к ответной реакции со стороны депутатов Государственной думы Российской Федерации и посла России в Казахстане.

Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил следующее: «О реабилитации речи быть не может. Прежде всего, это позор и попрание памяти тех казахов, которые воевали в рядах Красной армии и освобождали ценой своей жизни Европу».

Ему вторит и депутат ГД РФ Константин Затулин, отметивший, что не могут быть оправданы предатели и сторонники национализма и шовинизма, которые в советское время были осуждены и заклейменные в качестве пособников немецко-фашистских оккупантов.

«У нас тоже были в свое время деятели в годы перестройки, утверждавшие, что настоящий герой – это Власов, потому что боролся со сталинизмом, или генерал Краснов, атаман казачества, писатель, пошедший в служение Гитлеру. Однако героями в России эти люди не стали, их именами улицы не названы», – отметил депутат.

Константин Затулин намекает как раз на то, что в Казахстане возвели уже несколько памятников Мустафе Шокаю и названы улицы, в том числе в Павлодаре, где вместо имени Ермака теперь красуется фамилия казахского нациста.

Уже в самом Нур-Султане (Целинограде) посол России Алексей Бородавкин 17 июня во время круглого стола «22 июня, ровно в 4 часа…» прямо указал на преступный характер немецкой СС, казахских участников которой сейчас и хотят оправдать. Он заявил, что данная организация была осуждена на Нюрнбергском процессе в 1946-м году и присягнувшие Гитлеру предатели своей родины и пособники фашистов из любых стран, совершавшие страшные зверства на оккупированных территориях, «не подлежат прощению или реабилитации».

Более того, российский дипломат, считает, что сам процесс оправдания нацистских пособников на постсоветском пространстве запущен со стороны США. Подводя итог, Бородавкин отметил, что «в России, в Казахстане и на пространстве СНГ надо помнить, откуда пришла на нашу землю беда» фашизма и понимать «чем могут обернуться западные установки на «разговор с Россией с позиции силы» и навязывание «порядка, основанного на правилах», которые задуманы в Вашингтоне».

Выступило с осуждением деятельности государственной комиссии по окончательной реабилитации и Социалистическое движение Казахстана, которое обратилось с письмом к коммунистическим и левым партиям Франции, Греции, Италии, Польши, Бельгии, Белоруссии и Украины, где действовали против партизан и местного населения подразделения Туркестанского легиона и мусульманских частей СС с просьбой отреагировать и выступить против затеи казахстанских властей.

Но похоже одними заявлениями и осуждениями процесс не остановить, так как он зашел уже очень далеко. Так, в рамках государственной комиссии по окончательной реабилитации сформировано 11 рабочих групп, каждая из которых занимается изучением судеб различных категорий. По завершении работы групп будет составлена единая информационная база. Также организовано 17 региональных комиссий, в рамках которых обсуждаются темы увековечения памяти «жертв тоталитаризма». Так, уже планируется создание новых музеев.

Более того, по примеру Украинского института национальной памяти академик Национальной академии наук Казахстана Хангельды Абжанов предлагает открыть научно-исследовательский институт репрессий и реабилитировать всех, кто пострадал «от советской тоталитарной системы».

«У нас десятки неоправданных групп. Например, военнопленные. Все они были осуждены после окончания войны… Большая несправедливость произошла в 1928 году, когда конфисковали хозяйства около тысячи богачей, их пока некому оправдать», – заявляет Абжанов.

И уже слышны призывы провластных общественных деятелей и националистов убрать имена героев Великой Отечественной войны из названий населенных пунктов, улиц и районов. Кали Ибрайымжанов потребовал переименовать Панфиловский район Алматинской области, названный в честь Героя Советского Союза И.В. Панфилова.

«Если бы к желанию народа прислушались и название района было переименовано, мы смогли бы избавиться от отголосков тоталитарного строя Советского Союза, и это стало бы величайшим счастьем в преддверии 30-летия независимости страны», – указывает Ибрайымжанов.

То есть главная задача реабилитаторов – это признание СССР преступным, который якобы осуществлял геноцид казахов. Таким образом само оправдание пособников нацистов и карателей является частью формируемой идеологии современного назарбаевского моноэтнического государства. Надо осознать, что теперь и из Казахстана формируется усиленно «Антироссия» под номером два с целью создания враждебного пояса уже на постсоветском пространстве для окончательной изоляции России и создания очагов нестабильности по периметру её границ.

Не допустить этого – задача всех прогрессивных сил и сознательных граждан, кто понимает всю опасность ситуации и авантюристический характер, принимаемых решений в Акорде.