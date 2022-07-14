24.02.22 мы вошли в активную фазу окончания гражданской войны – Малофеев

14.07.2022  21:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Именующее себя оппозицией «либеральное» сообщество РФ, променявшее свое государство на европейских «друзей», сделало большую услугу для страны, покинув ее пределы с началом СВО.

Об этом в эфире «RT» рассказал владелец «Царьграда», православный олигарх Константин Малофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Именующее себя оппозицией «либеральное» сообщество РФ, променявшее свое государство на европейских «друзей», сделало большую...

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«(К российским оппозиционерам – ред.) до 24 февраля относился одним образом, после 24 февраля – другим. Есть люди со своей позицией, они считают, что у них есть своя внутренняя правда, что им хотелось бы, чтобы было по-другому или был другой режим, другая власть или вообще, чтобы Россия по-другому выглядела. С 24 февраля это выглядит как коллаборационизм и сотрудничество с врагом.

День большой национальной беды? Национальная беда была до 24 февраля. Например, в 1991 г., когда мы потеряли половину страны неожиданно. Не готовились к этому. Миллионы русских вынуждены были эмигрировать с их родных мест, где они жили и вдруг – стали гражданами второго сорта. В своей стране, в своей России. Десятки тысяч были убиты в разных конфликтах: в Карабахе, Приднестровье, Абхазии. Вот, что происходило. Это была великая трагедия», – сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что происходящее сейчас – «это окончание той гражданской войны».

«Разве нынешняя особенно острая поляризация общества – это не гражданская война?», – спросила журналист.

«Раньше она была гораздо острее. Мы просто не замечали голос этого консервативного большинства, а крикливое меньшинство, которое составляет процентов 5–10, очень громко заявляло о своих правах. Сейчас его стало меньше. Эти люди сами себя поляризировали – уехали за границу, можем теперь вздохнуть свободно…

Они сами уехали. Те, кто остались, пожалуйста, пусть здесь живут и работают. Те, кто выбрали свое место здесь, на Родине, с народом и со страной – пожалуйста, пусть остаются. Те, которые сбежали, плюнув в колодец, из которого пили, растоптав светлые детские мечты, ведь они, наверное, не выросли изменниками Родины, а в этот момент им показалось, что какие-то их там друзья из звукозаписывающих студий в Лондоне или другие приятели, мигрировавшие уже давно в Израиль, для них важнее, чем их зрители и слушатели. Но они сами выбрали свою судьбу

Почему мы будем позволять им не уважать нас? Надругаться над нами – их зрителями и слушателями? Русский должен хотя бы уметь уважать себя. И если мы научимся уважать себя, тогда научим и другие народы уважать нас», – убежден он.

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