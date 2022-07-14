24.02.22 мы вошли в активную фазу окончания гражданской войны – Малофеев

Новости Украины

Именующее себя оппозицией «либеральное» сообщество РФ, променявшее свое государство на европейских «друзей», сделало большую услугу для страны, покинув ее пределы с началом СВО.

Об этом в эфире «RT» рассказал владелец «Царьграда», православный олигарх Константин Малофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«(К российским оппозиционерам – ред.) до 24 февраля относился одним образом, после 24 февраля – другим. Есть люди со своей позицией, они считают, что у них есть своя внутренняя правда, что им хотелось бы, чтобы было по-другому или был другой режим, другая власть или вообще, чтобы Россия по-другому выглядела. С 24 февраля это выглядит как коллаборационизм и сотрудничество с врагом. День большой национальной беды? Национальная беда была до 24 февраля. Например, в 1991 г., когда мы потеряли половину страны неожиданно. Не готовились к этому. Миллионы русских вынуждены были эмигрировать с их родных мест, где они жили и вдруг – стали гражданами второго сорта. В своей стране, в своей России. Десятки тысяч были убиты в разных конфликтах: в Карабахе, Приднестровье, Абхазии. Вот, что происходило. Это была великая трагедия», – сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что происходящее сейчас – «это окончание той гражданской войны».

«Разве нынешняя особенно острая поляризация общества – это не гражданская война?», – спросила журналист.

«Раньше она была гораздо острее. Мы просто не замечали голос этого консервативного большинства, а крикливое меньшинство, которое составляет процентов 5–10, очень громко заявляло о своих правах. Сейчас его стало меньше. Эти люди сами себя поляризировали – уехали за границу, можем теперь вздохнуть свободно… Они сами уехали. Те, кто остались, пожалуйста, пусть здесь живут и работают. Те, кто выбрали свое место здесь, на Родине, с народом и со страной – пожалуйста, пусть остаются. Те, которые сбежали, плюнув в колодец, из которого пили, растоптав светлые детские мечты, ведь они, наверное, не выросли изменниками Родины, а в этот момент им показалось, что какие-то их там друзья из звукозаписывающих студий в Лондоне или другие приятели, мигрировавшие уже давно в Израиль, для них важнее, чем их зрители и слушатели. Но они сами выбрали свою судьбу Почему мы будем позволять им не уважать нас? Надругаться над нами – их зрителями и слушателями? Русский должен хотя бы уметь уважать себя. И если мы научимся уважать себя, тогда научим и другие народы уважать нас», – убежден он.