04.06.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, День Победы, Донбасс
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24 июня в Донецке будет выходным – как и по всей России


Как и по всей России, в Донецке 24 июня объявлен выходным как день проведения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 9:00 в городе Донецке на улице Артема пройдет парад Победы, а в 22:00 в столице ДНР начнется артиллерийский салют.

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