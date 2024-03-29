24-й год – решающий: без помощи США пропадём – украинский военной эксперт

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Нынешний год является определяющим в отношении конфликта на Украине и, если США не включатся снова, то ситуация для Украины будет развиваться по самому пессимистическому сценарию.

Об этом в эфире интернет-блога украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний год является определяющим в отношении конфликта на Украине и, если США не включатся...

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«24-й год является определяющим как для России, так и для Украины. Потому что 25-й год прогнозировать очень сложно с любой точки зрения. Те, кто с Запада нам говорят: «Давайте, садитесь в оборону полностью, собирайте ресурсы, а 25-й год посмотрим»…

Я считаю, что 25-й год – очень туманный с любой точки зрения. В том числе, приход Трампа… сейчас будет очень много выборов в Европе и так далее. То есть, надо максимум сделать в 24-м году.

Другой вопрос, как это сделать, когда у нас нет достаточно ресурсов. Действительно, если у нас не будет ресурсов, то есть, если провести прямую и мы увидим, что Европа просыпается и начинает нам помогать, но тут не будут участвовать Соединенные Штаты, действительно 24-й год для нас будет развиваться пессимистично», – заключил Згурец.

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