12.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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«24 труса, не считая героини» – один участник керченской провокации сопротивлялся при задержании

На борту украинского буксира, участвовавшего в керченской провокации, в каюте командира находился двадцать пятый член экипажа, который покусал сотрудников береговой охраны РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил один из участников провокации, командир рейдового буксира Олег Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Джесси. О ней заботился и кормил механик Чулиба. Её обменяли, так скажем, вернули двадцать пятого члена экипажа семье Чулибы. Много интересного, когда вывели нас в Керчи, мы сидели. Там встал вопрос о двадцать пятом члене экипажа.

Спрашивали нас, почему мы не взяли его? Его никто не приглашал, ответил я. То есть, интересно было, когда сотрудники, силовики РФ заперли меня в каюте командира, собака находилась там, пряталась, она была там, и они не знали.

Они сидели, и она одного за штаны укусила. Вот такая интересная история. Она поняла, кто и что – и начала действовать как нужно», – похвастался Мельничук.

Также ВМСУшник рассказал, что надежда на скорейшее освобождение началась с возвращения собаки на Украину.

«Потом мне сказали, что одного нашего пленного обменяли. Я не понял вначале. Потом мне показали, что отдали собаку, и я уже понял, что следующая очередь наша будет. Если собаку отдали как первого военнопленного, двадцать пятого члена, понял, что Украина борется за нас», – добавил Олег Мельничук.

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