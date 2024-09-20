25 брюссельских комиссаров: эти люди будут осуждать Россию ближайшие пять лет

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В Брюсселе подошла к финальной точке тягомотная процедура утверждения нового состава Еврокомиссии – по итогам состоявшихся летом выборов в Европарламент. Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, Совет Евросоюза утвердил список еврокомиссаров, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Теперь решение будет направлено на одобрение в Европарламент.

«Сегодня Совет по общему согласию с главой Еврокомиссии, утвердил список лиц, которых предлагается назначить членами Комиссии на период до 31 октября 2029 года», – говорится в пресс-релизе ведомства.

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Всего в списке 25 еврокомиссаров. Так, еврокомиссаром по вопросам европейской промышленной стратегии и внутреннего рынка планируется назначить Стефана Сежурне. Он перейдет на эту должность с поста главы МИД Франции после прозвучавшего накануне внезапного отказа еврокомиссара Тьерри Бретона войти в новый состав Еврокомиссии. Бретон объяснил свое решение конфликтом с главой ведомства фон дер Ляйен.

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Впервые в Еврокомиссии появится должность комиссара по обороне, ее должен занять литовский евродепутат, спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс.

На пост еврокомиссара по вопросам экономики и производства фон дер Ляйен предложила латвийца Валдиса Домбровскиса, комиссаром по экономической безопасности должен стать словак Марош Шефович, а комиссаром по вопросам конкуренции – испанка Тереза Рибера. Сама фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии на второй срок.

Также отдельно указана бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас: она станет верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля.

В целом, бросается в глаза тот факт, что большая часть новых еврокомиссаров – политики с заслуженной репутацией антироссийских “ястребов”. Ждать от них улучшений отношений органов ЕС с Москвой не приходится.

Глава Еврокомиссии представила список нового состававедомства 17 сентября. Урсула фон дер Ляйен отметила, что в новый состав ее ведомства должны войти 11 женщин, что соответствует квоте в 40%.

Новый состав Еврокомиссии начнет работу с 1 ноября, если все кандидаты будут утверждены Европарламентом.