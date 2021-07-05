25-летие МузТВ: Цинизм, пошлость и тупость за счёт госбюджета России

05.07.2021, Москва, Ирина Белозёрова

25-летний юбилей музыкального телеканала МУЗ-ТВ, который существует, в том числе, за счет дотаций из государственного бюджета России, превратился в образец цинизма, пошлости и тупости, которую транслируют на молодежную аудиторию.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает политолог Ирина Белозёрова.

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Среди интеллигентных людей всегда было принято не спорить о вкусах. И это было замечательно ровно до тех пор, пока данное правило по умолчанию применялось в среде взрослых образованных людей в личных беседах друг с другом.

Сегодня мы массово наблюдаем, как сплошь и рядом, прикрываясь тезисом о праве на личный вкус, отнюдь не в личных беседах, далеко не интеллектуалы и даже не обязательно взрослые лица получили вполне законные способы для навязывания своего, соответствующего уровню личного недоразвития, взгляда на мир.

При этом масштаб пропагандируемых ими «ценностей» выходит далеко за рамки личных интересов, потому что относятся к сфере таких базовых для любого общества понятий, как мораль и нравственность. А направленность на наиболее уязвимую для любых манипуляций молодежную аудиторию превращает их «творчество», без преувеличения, в общественно опасное явление.

О том, что музыка – инструмент для настройки граждан на то, на что в данный момент считалось нужным для интересов государства знали, как минимум, древние греки.

В России экспериментальные работы по изучению влияния музыки на организм, проводимые по инициативе В.М. Бехтерева его учениками и сотрудниками, начались еще в конце 19 века.

Например, установлено, что ритмическое однообразие и мелодическая упрощенность музыки подавляют интеллект человека, приводит мозг в такое болезненное состояние, которое со временем вызывает необратимые изменения, выражающиеся в дебилизации умственной деятельности.

Поэтому никак невозможно согласиться с теми, кто наивно полагает, что не стоит обращать внимания на то, что безальтернативно предлагают молодежи под видом модных песен дельцы шоу-бизнеса.

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей такой замечательный канал, как МУЗ-ТВ. Одна беда: замечательный он по заявленным целям и задачам, на основании которых и получает государственные субсидии. Более того, этот канал входит бесплатный пакет телеканалов, которые гарантированно доступны для максимально широкого охвата населения Российской Федерации.

Пропаганда гей-свадьбы на молодёжном телеканале?

А стоит посмотреть контент – и хочется возразить римскому императору Веспасиану, утверждавшему, что деньги не пахнут. Если в туалете исправный смыв, то запаха, действительно, нет.

Но когда всем известные по шоу-бизнесу люди заявляют на миллионную аудиторию, что в текстах песен главное «залипательность», когда они же не жалеют эпитетов для пиара не просто убожеств, а убожеств, не вписывающихся ни в какие, даже самые либеральные, рамки приличия, – это диагноз с совершенно конкретным запахом. К сожалению, в свете сказанного о данном канале выше, запах исходит не от отдельно взятых личностей.

Получается, что каждому российскому ребенку, подростку, юноше на уровне государственного проекта по дотации второго мультиплекса, в который входит МУЗ-ТВ, гарантировано право, выбирая собственные жизненные ориентиры, равняться вот на это?

«Ты, ты, ты мне не враг… Но с тобой не дружу… Я твой личный маньяк… Я тебя придушу» или «Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу так с тобой хочу-чу-чу чу», а еще лучше вот так «Б..я, у ай, бр-р-р» – и тебе гарантирован такая шикарная жизненная ситуация: «Да, меня выгнали из универа, но за один видос, по крайней мере поднимаю больше, чем е….й ректорат за месяц». Точки от автора статьи, а не от исполнителя, ибо ненормативной лексикой молодые, по версии МУЗ-ТВ, «звезды» у нас не ругаются, а выражают всю глубину своих звезданутых натур. Если прорыв года – это накропать текстик с призывом: «Эй, прибавляй звук, настежь окно, снова на всю из колонок Dabro», хотя и так уже «соседи не спят», то скорей бы такой год закончился, что бы как можно меньше подростков успели, наслушавшись, начать ассоциировать молодость с хамством. Проблема в том, что новый модный хит может оказаться ничуть не лучше. Вот так: не стоит ни строить, ни изобретать, вообще не надо ничего производить, а снимай на видео бормотание типа: «Я танцую среди ж.. -оп-оп-оп-оп. Я сегодня хулиган!» – и вуаля – каждый же так может – будет, как с Милохиным: «Мы на трэп-хате дико тусим. Я ушёл из дома теперь дома таре. Я беру эти купюры и съедаю как хлеб». Или, как Дава: «Роли на руке, X6 под ж…й. Я спешу, но не на работу». А на что же могут тратить свои столь достойные гонорары эти «звёзды» современной эстрады? Да тут то же все просто: «Я снова в самом дорогом отеле, я снова ставлю суку на колени и меньше слов и больше дела».

Цинизм, пошлость и тупость текстов зашкаливают, а ведь есть еще звуковое сопровождение соответствующего качества, о значении которого говорилось выше. Но и это не все. Ведь есть еще клипы, которые тоже делаются на основе принципов «смотрибельности» и «залипательности», а не чувства ответственности за психическое здоровье людей, которые волею случая попались на удочку технологий и «залипли» не на чем-то полезном, а наоборот. Все вместе взятое вполне тянет на идеологическую диверсию против будущего нашего общества.

Вопрос только в преднамеренности таких действий. Что ж, для начала можно посоветовать лицам, ответственным за контент канала, хотя бы бегло ознакомиться с трудами ученых на обозначенную тематику. Если это не изменит их отношение к выпускаемому продукту, то это будет означать только одно: перед нами идейные враги нашей страны.