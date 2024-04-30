25-летняя подпольщица корректировала удары по украинским мостам
В оккупированном Славянске схвачена российская подпольщица, которая собирала разведданные о передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.
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«Прежде всего, она пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где их используют для переправки тяжелого вооружения через местные реки», – говорится в сообщении.
Эти сведения женщина передавала российской стороне, использовавшую разведданные «для планирования боевых наземных операций и подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ».
Ее задержали в собственном доме, где изъяли мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации.
Отмечается, что задержанной оказалась 25-летняя местная жительница, «идеологическая сторонница» России.
Подпольщице грозит пожизненное заключение.
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