25-летняя подпольщица корректировала удары по украинским мостам

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В оккупированном Славянске схвачена российская подпольщица, которая собирала разведданные о передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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«Прежде всего, она пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где их используют для переправки тяжелого вооружения через местные реки», – говорится в сообщении.

Эти сведения женщина передавала российской стороне, использовавшую разведданные «для планирования боевых наземных операций и подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ».

Ее задержали в собственном доме, где изъяли мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации.

Отмечается, что задержанной оказалась 25-летняя местная жительница, «идеологическая сторонница» России.

Подпольщице грозит пожизненное заключение.