2,5 миллиона западных снарядов не спасут Украину – американский морпех
Даже если Украина получит обещанные разными странами Запада суммарно 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, это не поможет ей победить Россию. Она уже имела паритет и местами превосходство в артиллерии в прошлом году, но несмотря на это ВСУ потерпели поражение во время так называемого «контрнаступа».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помните, во время прошлогоднего наступления западные аналитики утверждали, что у Украины было столько же или даже больше артиллерийских снарядов, чем у России. Наступление решительно провалилось, Россия полностью разгромила украинские наступательные операции. Иными словами – могли бы несколько миллионов новых снарядов помочь Украине переломить ход войны? Очевидно, ответ нет», – отметил он.
«Именно об этом говорит «Форбс»: «Конечно же, у Вооруженных сил Украины есть и другие проблемы: нехватка живой силы, нехватка ракет для противовоздушной обороны, задержки в ремонте поврежденного в боях оборудования». Итак, еще раз – даже «Форбс» указывает на то, что даже при самых лучших обстоятельствах в отношении инициативы с боеприпасами есть все эти другие проблемы, которые работают против Украины, и для решения которых нет никаких решений.
На самом деле, эта инициатива с боеприпасами, скорее всего, не приведет к тому, что 2,5 миллиона артиллерийских снарядов будут доставлены на Украину каким-либо своевременным образом или в каком-либо существенном состоянии», – заключил Берлетик.
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