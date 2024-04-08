2,5 миллиона западных снарядов не спасут Украину – американский морпех

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 20:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже если Украина получит обещанные разными странами Запада суммарно 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, это не поможет ей победить Россию. Она уже имела паритет и местами превосходство в артиллерии в прошлом году, но несмотря на это ВСУ потерпели поражение во время так называемого «контрнаступа».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Украина получит обещанные разными странами Запада суммарно 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, это...

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«Помните, во время прошлогоднего наступления западные аналитики утверждали, что у Украины было столько же или даже больше артиллерийских снарядов, чем у России. Наступление решительно провалилось, Россия полностью разгромила украинские наступательные операции. Иными словами – могли бы несколько миллионов новых снарядов помочь Украине переломить ход войны? Очевидно, ответ нет», – отметил он.

«Именно об этом говорит «Форбс»: «Конечно же, у Вооруженных сил Украины есть и другие проблемы: нехватка живой силы, нехватка ракет для противовоздушной обороны, задержки в ремонте поврежденного в боях оборудования». Итак, еще раз – даже «Форбс» указывает на то, что даже при самых лучших обстоятельствах в отношении инициативы с боеприпасами есть все эти другие проблемы, которые работают против Украины, и для решения которых нет никаких решений.

На самом деле, эта инициатива с боеприпасами, скорее всего, не приведет к тому, что 2,5 миллиона артиллерийских снарядов будут доставлены на Украину каким-либо своевременным образом или в каком-либо существенном состоянии», – заключил Берлетик.

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