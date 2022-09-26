«27 сентября – Рубикон. Больше свалить на вялую СВО не получится» – Стрелков

Новости Украины

Долгие месяцы СВО не располагала юридическо-правовым статусом, что позволяло российскому руководству маневрировать на военно-политической арене, прикрываясь размытыми лозунгами. Но с безоговорочным вхождением ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав государства – устраивать «перегруппировки» из Харьковщины уже не получится.

Об этом на своем «Brighteon»-канале высказался экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Начиная операцию под абсолютно размытыми лозунгами деэскалации и демилитаризации, потом заявляя о том, что операция идет для защиты ДНР и ЛНР, теперь власти РФ лишается того маневра, который закладывался под размытые цели. То есть размытые цели позволяли: мы сейчас начали СВО семь месяцев назад – что такое СВО, какой у нее юридическо-правовой статус? Неизвестно до сих пор. Нет у нее никакого юридического статуса. То ли это война, то ли операция по принуждению к миру, то ли по раздаче гуманитарной помощи – можно назвать как угодно. Теперь же обратного хода – нет. 27 числа, после проведения референдумов, которые начали готовиться давно, но – то их отменяли, то их переносили, то снимали с повестки дня, эти территории входят в состав РФ, возвращаются в состав большой России. И больше у Кремля никаких маневров – нет. То есть, еще полшага, еще один Рубикон. Шансов, вариантов – больше нет. Теперь РФ придется с 27 сентября, скорее всего, в течение нескольких суток после этого, будут проведены все необходимые формальности о присоединении данных областей к России. Придется защищать свою территорию без каких-либо вариантов», – отметил он. «Потому что потеря этих территорий будет являться поражением РФ, которое уже невозможно будет завуалировать. Если недавно говорили о возмутительной «перегруппировке» из Харьковской области, и это считалось, что происходит на территории другого государства, то теперь уже, после 27 сентября, «перегруппироваться» из Херсона, Мелитополя, Бердянска, или даже Мариуполя, или Лимана (там очень тяжёлая тактическая ситуации) уже нельзя будет, не расписавшись в собственном поражении в этой войне», – пояснил экс-командир.

В то же время он отметил, что в отличие от Донецка и Луганска, которые изначально держали путь в Россию и воевали за него, настроения в Херсонской и Запорожской областях могут быть не такими безоблачными.

«Думаю, не вызывает ни у кого сомнения, что все четыре региона проголосуют за воссоединение с Россией… Но на территориях Херсонской и Запорожской областей – там ситуация явно другая. Примерно 50 х 50. Еще имеет место террор и неуверенность. Опять же, такая «успешная перегруппировка», осуществленная из Харьковской области, очень сильно оказала влияние на настроение населения в этих регионах», – предупредил Стрелков.