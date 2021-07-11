288 страниц Содома. «Болонка Зеленского» написала книгу о том, как советские солдаты изнасиловали Гитлера

11.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Полку украинских писателей прибыло. К таким литературным корифеям, как Леонид Кучма и Борис Ложкин на днях присоединилась бывшая пресс-секретарша Зеленского Юлия Мендель. Девушка молодая, но смекалистая и хваткая до такой степени, что даст в этом деле фору многим более умудренным опытом украинским випам. Судите сами – Кучма обзавелся литературным наследием уже на склоне лет, а Мендель – в 34 года.

Тощая брошюрка в 288 страниц под названием «Каждый из нас – президент» и с фотографией самой Мендель на обложке, украшенной весьма нескромной надписью «Лицо новой страны» уже продается в интернет-магазине харьковского издательства «Клуб семейного досуга» по цене 190 гривен (примерно 6.5 долларов).

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Указанные в реквизитах книги возрастные ограничения 16+ намекают на присутствие в книге неких сцен сексуального характера. Однако, это не то, о чем вы, наверное, подумали, будучи поверхностно знакомыми с бурными перипетиями службы писателя Юлии на Банковой. Тогда, напомню тем, кто не в курсе, циркулировали весьма откровенные и непристойные слухи о сексуальной связи Мендель со своим шефом. Вплоть до разговоров о ее беременности от главного тела страны. Частично масла в огонь этих слухов подлила сама Мендель, сфотографировавшись в откровенном домашнем халатике, облокотившись на президентское кресло в кабинете Зеленского.

Тем не менее, книга не об этом. Зато в ней содержатся довольно странные рассуждения о советском периоде истории, о Великой Отечественной войне и о советских солдатах, которые, по убеждению Мендель, в Германии только тем и занимались, что насиловали немок и практиковали однополую любовь с членами нацистской партии. В подтверждение Мендель приводит цитаты, оставленные советскими воинами на стенах рейхстага. Например, такую: «Я еб…в Гитлера в зад». И все это сопровождается глубокомысленными рассуждениями о необходимости выносить уроки из своей истории.

Какие же уроки вынесла из истории ВОВ сама Мендель? А, вот такие, к примеру.

«Ведь нет в истории ничего более позорного, чем инфантильные попытки изображать тиранию идеологией «непорочной» жестокости, скрывая разнообразие человеческого произвола, падение героев, триумф павших, весь этот «трах» в голове пьяного солдата, который, напрочь забыв о мирной жизни, залез на немку, которая вопила от ужаса и, возможно, была избита, чтобы потом еще годами заливать водкой свой посттравматический синдром, не умея рассказать о том, что совершила с ним война, отталкивая собственную семью, крича на ​​мать; солдата, у которого, возможно, за всю его жизнь выпала единственная возможность вложить все свое взлелеянное на уже Второй мировой войне отвращение к нацизму в те несколько слов на стене Рейхстага» (конец цитаты).

Интересно, входит ли в этот собирательный образ пьяного неграмотного насильника и домашнего тирана дед нынешнего президента Семен Зеленский, или же он – редкое исключение и светлое пятно на общем темном фоне? И как вообще в такой депрессивной атмосфере умудрился родиться и вырасти мальчик Вова, доросший впоследствии до кресла президента и нанявший на работу авторшу этой книги?

Да и вообще, Мендель, как следует из ее биографии, 1986 года рождения. То есть, прожила в СССР меньше пяти лет. Но каким-то образом умудрилась сохранить о советском периоде истории столь обширную и подробную память, что страница за страницей рассуждает о КГБ, Иосифе Виссарионовиче, «умиравших один за одним генсеков КПСС» и т.д., и т.п.

Неужели личные воспоминания? Или это как в известном анекдоте: Рабинович напел? Воистину, прав тот неизвестный сетевой шутник, который однажды сказал: чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине. Как видим, в этой шутке лишь доля шутки.

Не менее интересен тот раздел книги, в котором речь идет о современности. Безусловно, «гвоздь» программы тут – уже известные широкой публике рассуждения об «украинском русском языке», который существует, и который не нуждается в защите со стороны Кремля, но которому никак нельзя дать хоть какой-нибудь завалящий статус в такой свободной и демократической стране, как Украина. Все это сдобрено воспоминаниями Мендель о ее детстве в херсонском селе и разговорах на «сочном суржике».

Ну и куда же без «ДНК нации». Ни один уважающий себя украинский патриотический автор не может завершить свое творение, оставив этот важнейший для судеб Украины вопрос нераскрытым. Вот и Мендель туда же. Оказывается, у «многострадальных» украинцев нет своего генетического кода счастья. А все потому, что они, по самую макушку угнетенные империей, 70 лет ходили не в ту школу и выполняли не то домашнее задание. Представляете? Даже Вятрович, Ницой и Фарион – судя по их возрасту, не минула сия скорбная участь. Но они смогли переучиться. И того же желают остальным бедолагам.

Все это было бы смешно, если бы на самом деле не отражало ту бездну моральной и интеллектуальной деградации, в которую скатилась Украина, как часть постсоветского пространства. Безусловно, такие вот «писатели» есть в каждой бывшей республике СССР. Но только на Украине, в силу комплекса исторических случайностей, они получили столь благодатную почву для того, чтобы раскрыться и расцвести столь ядовито пышным цветом.

На смену уничтоженной массовой культуры, которая при СССР была реально доступна в каждом селе, пришла приправленная патриотическими баснями порнография, и люди, купившие за сало дипломы об окончании вузов затем начали покупать докторские диссертации и ученые степени. А самые удачливые, растолкав конкурентов локтями и пробившись к корыту на вершине власти, возжелали, вдобавок к остальным купленным регалиям, еще и писательской славы.

И пошла писать губерния: больше похожие на провинциальные ярмарки тщеславия, презентации подобной макулатуры, которую никто не читает и не будет читать, собирают самые сливки хуторянского высшего света. Правда, об этих писателях забывают на второй день после проведения презентаций. А на этом фоне когда-то часть самой читающей страны в мире бьет культурный антирекорд: по данным украинской ассоциации книгоиздателей в прошлом году 80 % украинцев не купили ни одной (!) книги на украинском языке.

Зато переставшим читать людям рассказывают байки о том, как советская власть нещадно гнобила украинский язык и культуру, запрещая говорить на мове и ссылая за нее в лагеря.

И все же менделева макулатура полезна. Она оставит историкам будущего роскошный автопортрет нынешней украинской «элиты». Фактически, признательные показания – о том, что эта элита собой представляет, как в моральном, так и в интеллектуальном плане.

Нам же остается запастись терпением и дождаться, когда на политическую пенсию выйдет сам пан головной атаман 95 квартала и «напишет» уже свои собственные мемуары. Чтобы можно было устроить, простите за невольный каламбур, заочную очную ставку и сличить с нынешней писаниной его бывшей пресс-секретарши.