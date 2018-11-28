30 дней военного положения окончатся катастрофой

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Президенту Украины Петру Порошенко нужно понимать, что попытка ввести военное положение будет интерпретирована как попытка узурпации власти, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом в эфире канала «112» заявил украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент страны, принимая это решение, будучи сподвигнутым к нему Турчиновым и иже с ним, должен был думать своей большой головой с большим образованием о том, что любая попытка ввести [военное] положение будет интерпретирована нашими людьми – как высокообразованными, так и самыми простыми – как попытка узурпации власти.

Доверие упадёт, и с завтрашнего дня упадёт национальный валовой продукт. 200 миллионов инвестиций в месяц, которые мы получаем – это смехотворные цифры, но мы их не будем получать», – заявил украинский бизнесмен.

«Поэтому, чем закончится этот период, если он будет идти, а он будет идти абсолютно непредсказуемо, я могу сказать – катастрофой.

Вспомните, как гетмана Скоропадского вынесли, завёрнутым в одеяло, – якобы раненым, – но из Украины он уехал в немецком поезде. Об этом надо помнить всем тем, кто руководит страной – в каком поезде, кто, куда поедет. Или вертолёте», – добавил Пальчевский.