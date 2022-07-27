30 лет мира: Россия оказалась единственным гарантом безопасности Приднестровья

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В эти дни в Москве много говорится о миротворческой миссии на Днестре. 21 июля исполнилось 30 лет со дня подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Этот документ регламентировал введение российских военных в зону боевых действий и организацию там миротворческой миссии. Уже 29 июля российские подразделения вошли на берега Днестра, после чего в регионе установился мир.

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Военное присутствие России явилось важным стабилизирующим фактором в регионе, который позволил наладить мирную жизнь и создать условия для переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем. Актуальность миротворческой миссии в ее нынешнем формате сохраняется и сегодня, когда в регионе возникли новые угрозы.

Этот вопрос обсуждался на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова в ходе круглого стола, посвященного 30-й годовщине начала миротворческой операции на Днестре.

30 лет – много или мало?

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков отмечает, что 30 лет мира для Приднестровской Молдавской Республики, которая в этом году отметит 32-ю годовщину основания, – это внушительный срок. Он уверен, что необходимо «сформировать устойчивую поддержку миротворческих процессов и не допустить изменений миротворческого формата, который является условием безопасности населения на берегах Днестра».

Беляков напомнил, что в конце 1980-х – начале 1990-х со стороны молдавских националистов осуществлялся геноцид против жителей Приднестровья, в 1992 году было совершено вооруженное нападение на мирный город Бендеры, шло массовое уничтожение мирного населения, разрушались дома, предприятия. Народ Приднестровья встал на свою защиту, оборонялся на протяжении нескольких месяцев.

«Как оценили мировые лидеры все, что происходило в Приднестровье? Да никак. Свое отношение к событиям выразила только Российская Федерация в лице своего президента, который призвал к миру, попыталась восстановить переговорный процесс между конфликтующими сторонами, что привело 21 июля 1992 года к подписанию мирного договора. Созданный миротворческий механизм имеет уникальный характер, как и Объединенная контрольная комиссия, которая управляет миротворческим процессом. В рамках комиссии при определяющей роли российской стороны за стол переговоров сели конфликтующие стороны – те, кто воевал друг с другом, стали решать вопросы мира, безопасности, возможности жить и работать на этой земле», – рассказал Олег Беляков, который 18 лет работает в ОКК.

Объединенная контрольная комиссия – уникальный по своему составу орган, подчеркивает Беляков. Туда входят представители правоохранительных органов, политического руководства сторон, дипломаты, которые могут решать любые вопросы, возникающие в зоне ответственности Совместных миротворческих сил. По сути, это постоянно действующая переговорная площадка в зоне конфликта.

Еще один удачный механизм – Объединенное военное командование, штаб Совместных миротворческих ил, который взял на себя развод вооруженных формирований сил Зоне безопасности (она распространяется на 60% территории Приднестровья и около 5% территории РМ).

«После войны остались заминированные поля, большое количество оружия в Зоне безопасности, боязнь возгорания нового вооруженного конфликта – всем эти занимались миротворческие механизмы. Зона безопасности была полностью демилитаризована – есть статистика по изъятию сотен тысяч единиц оружия и боеприпасов, по разминированию. Были созданы условия для нормальной мирной жизни», – констатировал сопредседатель ОКК.

Он отметил, что в 1998 году в соответствии с Одесскими соглашениями к миротворческой операции присоединилась Украина, предоставившая группу военных наблюдателей, затем было налажено сотрудничество с миссией ОБСЕ, которая и сегодня работает в ОКК как наблюдатель.

Беляков говорит, что миротворческий процесс за эти 30 лет не проходил гладко – были и катаклизмы, и конфликты, над локализацией которых работала ОКК. Так, например, в 2013 году в микрорайоне Северный города Бендеры возникло противостояние – столкнулись около 400 человек с молдавской стороны и 170 с приднестровской стороны, начались потасовки. ОКК на протяжении суток занимались разведением конфликтующих сторон.

И подобных сюжетов было немало. Негативно влияют на мирный процесс и военные учения вооруженных сил РМ, которые проходят на полигоне вблизи Зоны безопасности под эгидой НАТО.

«Механизмы, которые были наработаны за 30 лет, позволяют удерживать мир на этой земле. Надо отметить благоприятное отношение к самой миротворческой операции живущего в Зоне безопасности населения, которое демонстрирует уважение к миссии и желает ее продолжения, видя в ней единственную гарантию своей безопасности. Мы благодарны Российской Федерации, которой сегодня принадлежит главенствующая роль в выполнении миротворческих задач – и в военной составляющей, и в рамках определения политического курса работы ОКК. Мне кажется, в настоящее время проводить анализ операции, которая осуществляется успешно Россией на территории Приднестровья. Единственный негативный фактор – это значительное сокращение миротворческой составляющей в условиях сегодняшней нестабильности по отношению к Приднестровью как со стороны Украины, так и Молдовы», – заявил Беляков.

Начальник отдела Молдавии второго департамента стран СНГ МИД России Павел Курочкин считает, что миротворческая миссия на Днестре «без преувеличения является одной из самых успешных в международной практике».

«Ее уникальный характер заключается в том, что в составе участвуют контингенты как РФ, так и сторон конфликта. Другим немаловажным фактором является провозглашенный сторонами ориентир на то, что урегулирование конфликта должно осуществляться исключительно мирным путем и политическими средствами. Наверное, эти составные элементы и позволили сохранить тот долгосрочный мир в регионе, где 30 лет не проливается кровь и не слышны выстрелы», – сказал дипломат.

Миротворческий опыт как основа для дальнейших решений

На Западе наличие российского воинского контингента вблизи границ ЕС и НАТО изначально воспринималось негативно, а после начала Российской СВО на Украине обстановка на Днестре еще более накалилась.

Как отмечает Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников, ситуация в регионе не вполне стабильная: в Приднестровье прошла череда террористических актов, следы которых, как выяснилось, ведут в Молдову и на Украину. Неоднозначные процессы идут в Кишиневе.

«Молдова позабыла про свой нейтралитет и, получив статус кандидата на вступление в ЕС, проявила европейскую солидарность – заявила о желательности присоединения к антироссийским санкциям. В этом же ключе звучат заявления о выходе из СНГ, начался процесс – Молдова на это согласилась – закупки вооружения на Западе. Для чего это делается? Самые высокие молдавские политики недвусмысленно намекают, что они хотят воевать с не мотыгами, а с другим вооружением. Хотя зачем им воевать, непонятно», – говорит эксперт.

Он не верит, что молдаване или приднестровцы захотят воевать. Фактор российского военного присутствия «обеспечивает безопасность не только 230 тысячам граждан РФ, которые проживают на берегах Днестра, но и еще большему числу людей, которые относят себя к русскому миру», констатирует Шорников.

Президент Международной научной общественной организации «Международный институт развития и самоорганизации им. Саймона Кузнеца» Дмитрий Чистилин обращает внимание на то, что траектория развития общественных событий в Молдове напоминает то, что уже происходило на Украине. Это отношение к русскому языку, георгиевским лентам, празднику 9 Мая, введение закона, разрешающего на территории страны пребывание иностранным подразделениям, арест бывшего президента, лидера оппозиции Игоря Додона, агрессивные действия, связанные с зачисткой информационного и политического поля в Молдавии от российского присутствия.

«Наличие самого по себе процесса миротворчества в тех условиях, которые развиваются между Молдавией и Приднестровьем, подлежит актуальному анализу, который может стать платформой для принятия дальнейших решений», – уверен Чистилин.

Изучать и внедрять ценный опыт миротворчества на Днестре предлагает и глава официального представительства Приднестровья в РФ Леонид Манаков.

«Миротворческая миссия РФ четко продемонстрировала силу и четкое желание сохранения мира, защиту жизни и здоровья людей. Международное сообщество это почувствовало – авторитет России возрос, кроме того, за эти годы наработанный опыт миротворцев был продемонстрирован в Абхазии, Южной Осетии», – сказал дипломат.

Между тем, приходит он к выводу, молдавская военная агрессия трансформировалась в экономическую, политическую, психологическую, информационную, а в последнее время приобрела форму гибридной войны: имеет место финансовая, банковская, транспортная блокада Приднестровья. Вызывают обеспокоенность в Тирасполе и планы поставки вооружений в Молдову с Запада.

«Миротворческая операция под эгидой России нуждается в организационной, материальной, политико-дипломатической, информационно-пропагандисткой поддержке. Разумно изучать этот опыт, применять его и сохранить на долгие годы, может быть, даже на столетия», – полагает Манаков.

Директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, профессор МГИМО МИД РФ Александр Агеев, характеризуя процессы на постсоветском пространстве, отметил, что они во много являются следствием противостояния Запада и России, которая борется за свое место в мире и свои национальные интересы.

«Западный альянс поставил цели экспроприировать до 30% национальных богатств России, подавить всевозможный суверенитет, предотвратить союз России с Китаем, затруднить сотрудничество Китая с ЕС, запугать всех наших союзников и партнеров, исключить осознание реальных выгод и ущербов в социуме, сформировать новый порядок, устроив хаотизацию за пределами всех возможных красных линий, включая расчеловечивание. Нарастает напряженность во всех смыслах, и, если принять за эквивалент, которым мы можем измерить эту напряженность, Карибский кризис 1962 года, то сейчас у нас минимум четыре Карибских кризиса. И перечень потенциальных конфликтов растет с каждым днем. Обстановка в мире напоминает картину перед Первой и Второй мировыми войнами», – говорит эксперт.

По его словам, 30 лет назад стран все государства постсоветского пространства считали, что выйти на европейский и мировой рынок – это самая выгодная и перспективная стратегия. Однако в итоге такой выбор привел к вышибанию предприятий с рынка, непрерывному оттоку капитала, развалу целых отраслей экономики.

Все советские институты были ликвидированы, устранены планово-рыночные механизмы, а между тем такие страны, как Китай, США, Германия, Сингапур, Южная Корея, успешно развивающие высокорентабельные отрасли, превзошли постсоветские государства по способности планировать свое развитие.

«Результат моделирования показывает, что в ближайшее десятилетие огромную роль будет играть энергетика, будет критически важна способность создавать новые технологические цепочки на новых региональных платформах. Мир будет фрагментироваться и регионализироваться, и для стран по периметру России будет важным политический выбор, в какую цепочку входить», – резюмировал эксперт.