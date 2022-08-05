«30 лет назад открылись двери в Ад»: Украина наслаждается «американской свободой» в окопах без трусов

Новости Украины

Государственные чины и генералиссимусы серо-буро-малиновой гендерной принадлежности и сексуальной ориентации во главе с жестоким и властным шутом-реинкарнацией Адольфа Гитлера Владимиром Зеленским, повальная нищета и абсолютный хаос – итог стремления страны в «демократическую» Европу.

Об этом в эфире «Мечта» высказалась известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отметила, что провозглашение в 1992 г. «независимости» и заигрывание с западной культурой, отличающейся сомнительными ценностями, сыграло с государством злую шутку.

«30 лет назад у нас были совершенно другие планы на жизнь, совершенно по-другому видели свое будущее, и мы верили, как наивные советские дети, люди, которым рассказали, что «наконец-то, теперь будем все свободные, открыты миру, сейчас упадут все железные занавесы, все негодяи получат по заслугам, а мы начнем жить счастливой, красивой, умной и талантливой жизнью». Каково же было наше удивление, что спустя всего лишь 30 лет, на сегодняшний день, мы понимаем, что нас – жестоко обманули», – говорила Егорова.

В качестве примера «цивилизованного мира», киевская оппозиционерка продемонстрировала военнослужащих США и ЕС, занимающих высокие должности в правительственных кругах, и брутальную иностранную прессу для мужчин.

«Сейчас миром движут совершенно другие, новые технологии. Посмотрите, как выглядят генералы армии европейскихстран и США (показывает мужчин в летах, разукрашенных и разодетых в юбки – ред.). Разве это – не красота? Не чудеса? Не свобода и демократия в полный рост? А так, вот, выглядят настоящие журналы для мужиков (предъявляет снимок молодого парня в облегающем платье – ред.). Мы все должны стремиться быть свободными, не осуждать, а наоборот, поддерживать. Посмотрите, какое чудо: не «Плейгерл» (это – не для девочек), а «Плейбой». Это – для мальчиков любого возраста. И посмотрите, как к этому философски относится президент (Джо Байден – ред.). Он доволен всем тем, что происходит. Прожил эту жизнь не зря. Он всегда отвечал за сектор отсталых народов – Советский Союз. Всегда приезжал в Советский Союз для того, чтобы посмотреть, что же тут происходит у этих туземцев. «Когда мы разберемся со всеми, кто уже у нас на довольствии, мы за вас обязательно возьмемся, дорогие друзья». Пониманием, что нас ждет что-то приблизительно из этой серии», – обескуражена она.

Егорова предоставила карикатурный видеоролик, где на фоне Белого дома, утопаюшего в полной вакханалии, гаитянка-эмигрантка, открытая лесбиянка Карин-Жан Пьер гордо заявляет, что является первой настолько «уникальной личностью», выступающей в роли пресс-атташе США.

«Разве это – не свобода? Не шикарные возможности? Разве это – не открытый мир, который открывает все двери Ада, в который вы можете смело войти? Собственно, мы туда и движемся с помощью определенных проводников (снимок «любовного треугольника» с участием Зеленского, его жены и Байдена)», – добавила телеведущая.

Также она напомнила, что президент Украины ловко ликвидирует политических конкурентов по принципу детской считалочки про 10 негритят, поддерживая видимость работы «на благо Родины».

«Деолигархизация идет полным ходом и, конечно же, ее воплощает в жизнь президент нашей мечты – Владимир Зеленский и его верная супруга Елена Зеленская. Посмотрите, с кого они берут пример, эти «замечательные люди», по мнению очень многих пользователей Интернета (фотография Адольфа Гитлера и Евы Браун – ред.). Почему-то они проводят именно эти аналогии с этими событиями, которые были в прошлом веке. 10 млн наших граждан, которые вынуждены были бежать от такого прекрасного правления, от этого чудного президента, который нас защишает до такой степени, что поверг нашу страну в топку войны, и люди голосуют ногами, давая понять, что на самом деле, они не верят, что их смогут защитить на их собственной земле, когда людей уже в четвертой волне мобилизации хватают в лесах в трусах, без трусов и отправляют на передовую», – подытожила она.