30 лет жизни на Украине едва не погубили идентичность крымских татар – Мустафаев

Экстремистский меджлис пытался интегрировать крымских татар в общество западных ценностей, которые чужды мусульманам, и это привело к развалу национального самосознания. Украина выстраивала политику мононационального государства, где крымским татарам, как и другим народам, отводилась второстепенная роль, тогда как Россия – многонациональная страна, и ее государственная политика заключается в поддержке всех народов, проживающих в РФ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил ветеран национального движения крымских татар Шевкет Мустафаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивительное время настало – министр обороны Украины, крымский татарин строит захватнические планы и бомбёжки Крыма. Представляете? Даже представить это было невозможно, но мы дожили до такого. В этот момент, что нам крымским татарам нужно, и как мы должны реагировать на это всё? Всё-таки мы не должны забывать, что почти 30 лет мы жили на Украине, и нам оценивать ситуацию легче, но и труднее. Потому что мы в Россию ещё до конца внутренне не интегрировались. Мы беседуем с людьми, видим их растерянность. Это очень серьёзный момент. Человек, если он растерян, то он не знает, где дорога и где правильный путь. Мы должны найти какую-то иерархию ценностей, и если мы это сумеем выработать в себе и в нашем общественном сознании, тогда нам будет легче», – отметил он.

По словам общественника, развал национального самосознания крымских татар начал запрещенный в РФ меджлис.

«Что произошло 30 лет назад? Меджлис пытался инкорпорировать крымских татар в западные ценности, он за уши тянул нас на Запад. Результат – полный развал национального движения и национального состояния. Растерянность большинства людей, которые хотят что-то делать. Это показало неправильное цивилизационное направление. Мы, крымские татары, часть исламской цивилизации – по религиозной части и тюркской – по этнической. Поэтому мы и должны жить в этих ценностях. Россия – страна православная. А православие и ислам, как говорили мои старые бабушки, различаются на кожуру лука. Ценности в обеих религиях одинаковые, они по-разному называются, но глубоких противоречий нет.

Поэтому, я думаю, что мы, формируя свои ценности, обязательно должны учитывать то, что мы уже много лет живём в России. Это было раньше и теперь», – подчеркнул Мустафаев.

Он добавил, что история не имеет сослагательного наклонения, были разные периоды.

«Да, была тяжёлая история. Но сегодня мы не должны эти тяжёлые камни с собой таскать – оставим это там, где они лежат. Мы будем чтить память, не забывать, но строить новую жизнь, которая у нас намного светлее, чем была. Потому что мы живем в многонациональной стране, мы не одиноки, как были на Украине, где строили моно государство, а все остальные были где-то в стороне. В России даже государственная концепция предполагает развитие всех наций. Да, возможно, мы этого ещё недостаточно ощущаем, но это временное явление, и не надо сегодняшним днём оценивать всю направленность. Нужно понимать, что процесс идёт. Построение инфраструктуры – это ещё не решение всех социальных вопросов. Очень здорово, что у нас много строят, но у нас ещё есть проблемы, которые нужно решать. И я думаю, что мы в республике найдём методы и способы для решения этих проблем», – заключил ветеран национального движения.