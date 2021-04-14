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14.04.2021, Москва, Еллена Острякова
 
Tехнологии, бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия
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30 миллионов россиян будет оцифровано на первом этапе


В России по решению правительства создается единая биометрическая система.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы ее масштабируем с амбициозной целью – до конца года получить 30 млн защищенных цифровых слепков в государственной сертифицированной среде. Это позволит идентифицировать и авторизовать наших граждан для получения госуслуг. В то же время эта система будет открыта для всех участников рынка для получения любых коммерческих услуг», – сказал Чернышенко.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг.

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